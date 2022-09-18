21歲機車改裝男藏2刀辯「給家人防身　因這法條最高可罰3萬

▲機車騎士黃男無故攜帶刀械，遭警方認定觸犯《社維法》送辦。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

9月5日22汐止警方在汐止區大同路一段515巷國道橋下進行酒駕攔查勤務時，攔到1名改裝排氣管之機車駕駛黃男（21歲），警方發現騎士掀開機車置物箱，結果發現藏有具殺傷力之折疊刀、連指戰術刀各1把。

警方調查：黃男辯雖持有刀具是5月時所購買打算給家人防身用，但購買後一直放在車廂內，以為要拿出來使用才算違法，汐止交通分隊分隊長徐冠明當時帶隊查獲上情，向黃男說明，根據《社會秩序維護法》63條相關規定「無正當理由攜帶具有殺傷力之刀械」已屬違法行為，全案經警方當場將刀械查扣，並依違反社會秩序維護法案移請簡易庭裁處。

汐止警方表示：依據該法第63條規定，無正當理由攜帶具殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品者，處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰。

汐止警方呼籲，青少年血氣方剛，如攜帶違禁品，與人發生衝突時將衍生不必要之事端，若需防身可以帶辣椒水，以正當防衛為目的使用並無問題，另可攜帶防身警報器，民眾若如遇糾紛勿以暴力方式解決，請立即撥打110報案專線尋求協助。

【相關新聞】

►快訊／北市松山驚爆街頭性侵 夜歸女遭20多歲男尾隨壓地淫辱

►重兵搜捕連千毅過程曝！藏神秘手機拒解鎖 還有這3人也被抓



►網紅Mini蝶控連千毅詐欺！警扣大量山寨貨...哀鳳竟是塑膠做的