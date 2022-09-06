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社會 社會焦點 保障人權

重兵搜捕連千毅過程曝！藏神秘手機拒解鎖　還有這3人也被抓

▲連千毅說都有報備老婆，之前老婆有空還會一起來。（圖／翻攝自FACEBOOK／連千毅、抖音／連千毅）

▲連千毅6日驚傳遭刑事局逮捕，警方證實正帶回偵訊中（圖／翻攝自FACEBOOK／連千毅、抖音／連千毅）

記者張君豪／台北報導

知名直播主連千毅6日中午因涉嫌販賣爭議NFT商品遭部分民眾提告詐欺洗錢、新北地檢署指揮刑事局偵四大隊兵分多路到新北市蘆洲、五股，三重地區逮捕知名直播主連千毅及涉及爭議詐財NFT商品的相關合夥人等4名男子到案，目前專案小組將連千毅等人逮捕帶回刑事局偵訊中。

日前YouTuber「勾起你心中的惡」日前爆料連千毅發行的NFT涉詐騙嫌疑，雙方網路直播公開互嗆，甚至揚言見面辯論，但直播主連千毅迄今尚未對所發受爭議NFT做出具體說明。

加上連千毅近日和老婆「娜美」石帕玉再傳婚變消息，女方控訴他以用過的絲襪「自導自演」心理變態要求離婚，未料刑事局偵四大隊派員兵分多路到其蘆洲住處逮人，警方正釐清他發行的爭議NFT商品是否涉及涉嫌詐騙洗錢，目前帶回四人、期間並搜索相關住處查扣發行NFT相關文件，據信本案由新北檢治股黃冠傑檢察官指揮偵辦。

據了解連千毅被捕過程相當配合、但頻頻要求警方要等到他律師到場才願意進行警詢筆錄製作，加上警方在他身上找到一支上鎖的神秘手機，但連千毅不願配合警方開啟，雙方目前正等待連千毅律師到場中。

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