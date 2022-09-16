趕時間閃紅燈　騎士一秒切換「輕功牽車飄」！網見細節驚：是高手

記者施怡妏／綜合報導

趕時間的狀況下，騎車遇到紅燈時都會讓人很緊張，一名網友貼出一段影片，有位騎士看到前方是紅燈，騎到一半後先將左腳落地，接著很順暢地下車，牽著車左轉過馬路，流暢完成動作，整個過程只花了6秒鐘，影片曝光後網友驚呼「高手在民間」，不過許多網友指責「這是不良示範，超危險」。

有網友在臉書「爆料公社」貼出一段行車紀錄器的畫面，有位男騎士騎著機車，發現前方的號誌燈顯示紅燈，先伸出左腳踩地，接著右腳也跟著落地，雙手緊握機車把手，牽著車小跑步左轉過馬路，甚至不管斑馬線上的行人，直接穿越過去，接著再坐上車往前騎，動作超流暢，毫無差錯，看起來就像個老手。

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▲整個過程超流暢。（圖／翻攝自FB爆料公社）

影片曝光後，網友們全看傻，「可能是少數被公布的畫面之一，看這熟練度跟吃飯喝水一樣」、「魔鬼的步伐」、「這整套動作行雲流水一般順暢，應該平時很常訓練」、「技術的部分我給9分」、「這絕對有練過」、「這一看就是江湖中失傳已久的輕功草上飛」、「有聽過跑車，沒看過跑車」、「他居然沒有跌倒」、「難道這就是傳說中的輕功牽車飄」。

不少網友也提到，這是不良示範，仍算是闖紅燈，「一樣闖紅燈啊，高分87通過」、「沒熄火牽車，還是算機車闖紅燈」、「當做故意用牽車就不用禮讓路人嗎，來，罰單吃一下，跨越雙黃線、逆向、未禮讓行人、闖紅燈、危險駕駛」、「又是一個天才，想要闖紅燈怕被抓，就跳下來用推的，速度這麼快要是摔倒自己受傷，又撞到路人得不償失」。

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