國民黨團明告發瀆職　陳時中不滿嗆蔣萬安：現在還當立委幹什麼？

▲陳時中今天上午出席士林北投前瞻路網10年計劃公布記者會。（圖／記者黃國霖攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

去年疫苗採購話題成為台北市長選戰焦點，國民黨立法院黨團19日將到台北地檢署告發民進黨台北市長參選人陳時中瀆職，國民黨台北市長參選人蔣萬安也批評陳甩鍋、潑髒水。對此，陳時中18日受訪不滿說，蔣萬安現在還沒有辭立委，應該在立法院再提吿案，「要不然要立法院幹什麼？要不然他現在還在當立委幹什麼？」

陳時中今天上午出席士林北投前瞻路網10年計劃公布記者會，會後媒體關注蔣萬安批評甩鍋給立法院，聲稱是立院決議要塗黑疫苗調閱小組資訊，對此，陳時中回應，瀆職有一定的法律構成要件，蔣萬安自己當律師，自己評估。

陳時中直言，立委當到這樣很奇怪，蔣萬安自己要去告他自己決議的內容，但是，不滿意可以再提啊，這樣就要告瀆職，官員不知道怎麼做。他直言，蔣萬安現在還沒有辭立委，正確的做法是，在立院再提案，「要不然要立法院幹什麼？要不然他現在還在當立委幹什麼？」

此外，媒體會中也詢問，副總統呂秀蓮日前稱，曾牽線幫政府採購疫苗，但連陳時中的面都沒有見到，確實是有被阻擋等語？陳時中說，當時所有疫苗採購都希望有授權書，希望要來幫忙的人不要受騙，如果今天連授權書都沒有，要怎麼開始？要有授權書這個標的物，才能針對標對物，討論國家給予免責的方式，而不是開始談一件事情，連供應貨品的廠商都沒有授權書、供貨可能性的證明都沒有。

陳時中說，韓國就曾經被人矇騙過，因為國際掮客詐騙還是很多，每個原廠都講得很清楚，只要有任何不是原廠出來的，都要立刻回報，因為可能是詐騙。不過他也緩頰說，呂秀蓮當時說有國際友人提供國際管道，好意講說有這樣的管道。