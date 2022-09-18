鍾東錦見柯文哲恐釀「收割藍營」？　朱立倫：柯市長是我同屆同學

▲朱立倫18日到苗栗出席謝福弘競選總部成立大會。（圖／國民黨提供）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長、民眾黨主席柯文哲11日到苗栗替黨內議員候選人站台，苗縣長候選人謝福弘、鍾東錦皆現身請益，外界好奇，鍾違紀參選被國民黨中央開除黨籍後，是否有意與柯合作。國民黨主席朱立倫18日表示，相信柯文哲是以開放心態看待此事，而國民黨仍會爭取更多的支持。另外，朱立倫也指從來沒有「鍾東錦條款」，國民黨對於所有違紀參選的人，都會依黨章、黨綱處分。

朱立倫今（18日）上午南下苗栗出席謝福弘競選總部成立大會時，被問柯文哲與鍾東錦會面，是否擔心柯收割藍營，朱回應，柯文哲是民眾黨主席，當然會為各地民眾黨提名人選努力；民眾黨在苗栗沒有提名縣長人選，柯到苗栗，相信是以開放心態看待，而國民黨仍會爭取更多的支持。朱還意味不明地說：「別忘了，柯市長是我同屆同學。」

朱立倫表示，國民黨這次在全台都是提名中道、理性、務實、穩健、清白、正正當當，每一位都是最優秀的候選人，謝福弘在基層的努力非常受到肯定，國民黨一定全力支持謝，讓他勝選。

朱立倫指出，國民黨努力在整合中，選舉就是靠一步一腳印，還有將近七十天，謝福弘及其他苗栗幹部，一定會團結勝選，最重要的是，每一位藍軍及支持國民黨朋友要團結一致。

另外，朱立倫也指從來沒有「鍾東錦條款」，這是個謠言，國民黨對於所有違紀參選的人，都會依黨章、黨綱處分，黨紀的維護從來不能改變，如果各地未來有違紀輔選，一定根據各地縣市黨部得呈報嚴以處分。