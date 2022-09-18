謝福弘競總今成立！朱立倫到場力挺　同黨徐耀昌缺席卻同框對手

▲謝福弘參選苗栗縣長18日成立競選總部，黨主席朱立倫及2名前縣長出席力挺，卻未見同黨現任縣長徐耀昌。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

國民黨提名苗栗縣長候選人謝福弘，18日上午在國民黨苗栗縣黨部門口封街舉辦競選總部成立大會，朱立倫主席親自出席表達全力挺謝福弘，傅學鵬、劉政鴻2位前縣長及徐志榮立委也出席，國民黨籍現任縣長徐耀昌縣長並沒出現，卻和議長鍾東錦同框在三義參加休閒產業通路媒合活動，引人聯想。

國民黨主席朱立倫上午10點來到總部成立大會現場，為謝福弘披競選綵帶，授戰旗，朱立倫受訪時表示，絕對沒有所謂的鍾東錦條款，所有違紀參選都會按黨綱、黨章規定辦理，黨紀維護不會改變。

另外本來答應親自到場的前總統馬英九，則因為確診改用影片為謝福弘加油，馬英九也向民眾推薦，謝福弘在水利會服務38年，從基層到擔任會長，把農民的事當自己的事，負責的態度足堪大任。

謝福弘則在致詞中表示，他一向是信守承諾的人，所以在確認提名前，不願意大動作為自己宣傳，沒想到一獲得國民黨提名，就被某候選人的側翼攻擊他知名度不夠。不過這兩個多月他勤走基層，努力提出有感政見，現在從20歲到70歲都認識他，到菜市場還有菜販大姊跟他擁抱，讓他對選情充滿信心。

傅學鵬、劉政鴻2位前縣長和立委徐志榮也上台推薦謝福弘，要苗栗縣民、藍軍做出正確的選擇，不過，國民黨籍的現任縣長徐耀昌卻沒有出席謝福弘競選總部成立大會，反而和議長鍾東錦一起出席三義的活動，徐耀昌說，一通邀請的電話都沒有，我們算什麼東西?苗栗藍軍分裂局勢確定，後續發展值得觀察。

▲謝福弘參選苗栗縣長18日成立競選總部，會場超過5000群眾出席，卻未見同黨現任縣長徐耀昌。（圖／記者蔡文淵攝）

▲謝福弘參選苗栗縣長18日成立競選總部，黨主席朱立倫及2名前縣長出席力挺，縣長徐耀昌未受邀，卻和議長鍾東錦同框出席三義活動，引人聯想。（圖／記者蔡文淵翻攝）