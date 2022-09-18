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女獨走登山道失聯2天！警消搜索驚見墜山溝昏迷　緊醫搶回一命

▲分秒必爭向天搏命警消搜山緊急救援

▲桃園警消搜山緊急救援。（圖／桃園警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

年逾六旬的謝姓民眾，發現每天以通訊軟體相互連繫的姊姊，14日未見訊息，直到翌日仍失聯，請求桃園警分局中路所協尋，警方經調閱過濾上百筆資料，發現當事人於14日18時許，將機車停放於龜山區忠義路某賣場前後，徒步行走近一公里後進入山區，即未見人影走出山區！

經龜山消防分隊警義消發動搜山，於17日下午尋獲當事人，疑似攀登上山時不慎跌落受傷，躺臥現場約2日多，已陷入昏迷狀態，警消立即將其運送下山送醫搶救，目前狀況漸趨平穩。

▲分秒必爭向天搏命警消搜山緊急救援

警方指出，本月15日19時許，桃園警察分局中路所警員徐逢均接獲民眾謝先生報案，指稱姊姊離家後杳無音訊家人極為擔心，他表示姊弟感情極佳，每日都會以通訊軟體互通消息，也常通電話，14日卻未接到姊姊回訊，15日亦無音訊，謝先生著急的趕到姊姊住處發現機車未停放門口，應該是騎機車出門，但多次聯絡都未有回音，家人急壞了，請求警方協尋找人。

所長黃建生考量當事人年歲已大(已逾六旬)，非常能體會家人急切焦慮的心情，立即指派警員劉肇泓及陳于書協助徐員延伸調閱當事人住處周邊監視器，經過濾比對畫面，釐清當事人出門時間，發現她 (14)日中午即騎乘機車出門往龜山方向行駛，經調閱過濾上百筆資料，發現當事人於18時許將機車停放於龜山區忠義路某賣場前後，徒步行走近一公里後進入山區。

黃所長立即聯絡龜山所長汪冠宇說明狀況，結合兩所警力及當地楓樹里陳樹源里長夫妻組成搜救小組立即循山路進入搜尋，同時通報龜山消防分隊警、義消兄弟出動支援(員警及消防人員等總共約出動40名人員)，於17日15時20分許，在入山位置上方約30公尺處發現氣若游絲的當事人，她疑似攀登上山時不慎跌落受傷，躺臥現場約2日多，已陷入昏迷狀態，警消立即將其運送下山送醫搶救，目前狀況漸趨平穩。

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