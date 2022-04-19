快訊／桃園警分局16官警確診　桃市府：下午疫情記者會說明

▲桃園警分局18日下午員警身體不適，先有2人PCR採檢後呈陽性反應，分局緊急快篩，截至今日上午為止有16名官警PCR採檢陽性。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局18日下午傳出，偵查隊與埔子派出所各1名員警出現身體不適就醫，快篩後呈陽性反應，再經PCR採檢後確診，分局緊急將本部同仁共計274人進行PCR採檢，截至目前有16名官警確診；對此，市府表示，將在下午2時30分召開疫情記者會說明。

▲桃園警分局18日有員警身體不適，PCR採檢後呈陽性反應，總計有16名官警陽性確診，圖為環保局人員進行大樓清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，針對這波疫情造成桃市新增本土個案屢創新高，繼桃園市消防局出現休假員警確診個案，桃園警分局也傳出16名官警確診，市府衛生局昨晚緊急疫調，並要求桃園警分局本部大樓緊急快篩，目前為止有16名官警確診，是否還會有新增個案，衛生局強調，下午將由市府疫情記者會說明；市府也表示，目前都在匡列疫調中，相關疫情最新訊息會在下午疫情記者會說明。

【更多新聞】

►快訊／桃園警分局爆「16警官確診」！人數恐再上升 即起分流上班

►第一次見面就硬上身障女網友 變態男認錯「輕判2年緩刑5年」

►不斷更新／全台478校停課！中原大學爆30確診「大一課程全改線上」