網路標榜24小時飲料店做掩護　毒男摩鐵交易當場被人贓俱獲

▲桃園警分局在網路巡邏發現許姓男子標榜經營24小時飲料店，員警約出在摩鐵交易時，當場查出持有K他命毒品等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局執行「暑期青春專案」在網路上巡邏時，赫然發現許姓男子PO文經營24小時飲料店，員警懷疑可能是毒品交易6日晚間相約在摩鐵交易，當場查出許男持有20公克K他命與10萬元犯罪所得，全案依毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦；桃園警方呼籲，暑期期間青少年應多從事正當休閒，為避免毒品戕害青少年健康，將持續強力取締掃蕩特種場所以淨化治安。

▲桃園警分局在網路巡邏發現許姓男子標榜經營24小時飲料店，在摩鐵交易時，當場查出K他命毒品9小包等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，中路派出所員警在網路上巡邏發現30歲許姓男子PO文經營24小時飲料店，透過管道研判許男以此掩護販毒，6日晚間8時許相約在桃園區大興西路某家汽車旅館交易，當場查出許男持有K他命9小包，重約20公克與10萬餘元現金等證物，偵訊後依毒品罪嫌移送檢方偵辦。

▲桃園警方執行「暑期青春專案」，加強在賓館、KTV與網卡等場所臨檢勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方強調，今年「暑期青春專案」自7月1日起至8月31日止，桃園警方全面執行「暑期保護青少年─青春專案」工作，兼顧防疫工作與暑期保護青少年平衡性，依據中央五大宣導主軸，為避免青少年受到誘惑涉足不當場所或接觸毒品危害身心健康，警方加強規劃臨檢掃蕩毒品、賭博場所，包括賓館、網咖、麻將撲克、百家樂博弈等場所，勸導業者配合警方，不得違法容留青少年，遇有青少年聚集滋事徵兆，應立即聯繫警方，警方將在第一時間趕到處理，共同防範事故之發生。

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