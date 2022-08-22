▲桃園警方破獲柬埔寨「送機小組」，警友主任鼓勵打氣

▲桃園警方破獲柬埔寨「送機小組」，警友主任簡寶鋐(左)鼓勵打氣。（圖／桃園警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園警分局埔子派出所日前接獲被害人父母親報案，表示兒子被詐騙至柬埔寨工作，人身自由遭到限制，立即與偵查隊組成專案小組追查，經跟監蒐證並報請桃園地檢署指揮，順利於8月19日收網，一舉破獲陳姓女子為首的「送機小組」成員，經移送桃園檢方偵辦、地院聲押獲准。

由於，國人前往柬埔寨等東南亞國家打工遭詐騙案，引發各界關注。警友辦事處主任簡寶鋐偕同秘書長朱世丞，特地頒發破案獎勵金鼓勵辦案有功同仁，期望員警們再接再勵，對於各界矚目的「被詐騙出國限制行動」等被害案件努力來追查，也跟民眾多加宣導類似案例，希望從源頭來阻絕詐騙。

簡寶鋐表示：警力有限，民力無窮，警友辦事處一定會當分局最有力的後盾，希望警民合作，一起做好治安工作，給民眾一個安居樂業的生活環境。桃園分局長黃富村感謝警友辦事處的鼓勵，同時指出，桃園警方針對涉及出境從事詐騙工作而被限制人身自由案件，比照重大刑案受理、調查與管制，也會通報外交部、刑事警察局協助偵辦。另外也將嚴查境內的詐騙集團，如對於設法從國內負責安排民眾出境的人員，一經查獲將溯源追出幕後操控集團，以降低民眾受害。