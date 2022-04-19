桃園警察傳播鏈持續燒...累計16官警確診　其他單位急調15人支援

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園警分局員警確診案，桃園市長鄭文燦19日受訪時表示，市府已完成所有桃園分局的同仁採檢、快篩與疫調匡列，下午的防疫記者會將說明，目前已調派保大、刑大來支援桃園警分局，截至目前有16名官警確診，我們匡列也大致進行當中，若有必要還會擴大採檢。

▲桃園市長鄭文燦19日針對桃園警分局16名員警確診案表示，已完成所有同仁採檢與快篩，若有必要會擴大匡列採檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭文燦指出，針對桃園警分局員警出現確診案，主要都在1樓發生群聚感染，市府昨晚已完成所有桃園分局包括埔子派出所等同仁採檢、快篩以及疫調匡列，警察局已調派保大、刑大支援桃園分局與埔子派出所勤務，包括14名員警與1名工友，另有1名是埔子派出所同仁，主要感染都在偵查隊，昨天也做了PCR檢測，基本上桃園警分局團隊很快協助這次疫調完成。

▲桃園警分局16名員警確診，衛生局為同仁進行PCR採檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，與偵查隊往來的其它的同仁，也一律要做快篩與PCR，市府匡列大致在進行中，有必要時還會擴大。桃園警分局昨晚已與桃園市警局已連夜完成採檢作業，今天下午會進一步說明疫調匡列等細節。

【更多新聞】

►快訊／桃園警分局16官警確診 桃市府：下午疫情記者會說明

►竊取娃娃機店商品變賣 警1小時找上門...贓物還在背包裡

►快訊／桃園警分局爆「16警官確診」！人數恐再上升 即起分流上班