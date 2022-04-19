快訊／桃園警分局爆「16警官確診」！人數恐再上升　即起分流上班

▲桃園警分局爆16名警官確診，目前PCR採檢結果將陸續出爐，確診人數恐再上升。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陳韻如／桃園報導

桃園警分局今（19）日驚傳有16名警官確診！據了解，桃園警分局偵查隊及埔子所各1警員昨因身體不適就醫，經採檢後確診，分局獲報後立刻啟動應變機制，通知分局全體人員快篩，並且緊急清消。稍早消息傳出，因快篩後有10多名警官呈現陽性，分局緊急將人送醫PCR採檢，目前已有16名警官確診，而內部人員共274人的採檢結果將陸續出爐，確診人數恐再增加。

桃園警分局表示，偵查隊及埔子所各1名警員於昨日下午陸續出現身體不適，緊急前往就醫快篩後呈現陽性，進一部採檢後確診。對此，分局緊急啟動應變機制，要求全體同仁快篩，而分局內外也緊急全面消毒。

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然而，全面快篩後，卻出現有10名警官呈現陽性，於是送醫PCR採檢，另請榮民醫院至分局替全員共274人採檢。稍早初步結果出爐，有16人PCR呈陽性確診，包括1名埔子所警員，以及15名偵查隊員，目前已全數居家隔離。

桃園警分局表示，即日起規劃人員分組、分流上班機制，避免群聚接觸，降低交互感染風險，並要求所有人員確實做好個人衛生管理，值勤期間全程配戴口罩、進出駐地需量測體溫及使用酒精消毒，將全力遏制疫情擴散，並兼顧轄區治安維護工作，後續將視狀況做滾動式調整。