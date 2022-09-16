縣市議員也要申報財產　雲林縣府斗六公所合辦說明會

▲雲林縣政府結合斗六市公所於今邀請廉政署專責科長邱煜斌、廉政官王政詠擔任講師，講授財產申報及利益衝突迴避重點，現場座無虛席。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今年5月30日立法院三讀通過公職人員財產申報法第6條、第8條及第20條修正，增列縣市議員及候選人財產申報應上網公告，同時適用於2022年底地方公職人員選舉，雲林縣政府結合斗六市公所，特別於今（16）日邀請法務部廉政署專責科長邱煜斌、廉政官王政詠擔任講師，講授財產申報及利益衝突迴避重點。

法務部廉政署廉政官王政詠說明，為了提高民眾對政府施政及公職人員清廉的信賴，同時預防利用職權機會牟取個人私利，這次財產申報法修法，擴大規範對象，而且年底的地方選舉就可以適用，主要是增列直轄市、縣市議員財產申報都需上網公告，公告至其喪失原申報身分後一年，此外，如果是這些公職的選舉候選人，其受理申報機關構應於審定候選人名單之日上網公告一年。

法務部廉政署科長邱煜斌指出，曾有國中校長知道自己的妻舅擔任該校代理教師，且在他擔任校長前就已兼任生活教育組長，之後仍續聘兼任組長，沒有自行迴避，因而違反利衝法規定，遭裁罰34萬元，像這樣的案例不勝枚舉，所以藉此機會提醒利衝法適用對象遇到可能有利益衝突事件時，可以洽詢政風室，一定要遵行主動迴避、公開揭露之程序，避免因對法令不熟而遭致裁罰。

斗六市公所政風室主任陳大中說，目前大家比較知道的陽光法案，包括公職人員利益衝突迴避法、公職人員財產申報法、政治獻金法及遊說法等，目的在防止或避免政府機關及人員發生違法濫權、私相授受等情形發生。

陳大中強調，這次廉政署專責講師以自身經驗及案例分享，講解艱澀卻又很重要的法令，不但替大家解惑，同時提供建議方向，讓與會人員可以更加清楚財產申報及利益衝突迴避重點，確實是一門非常實用的課程。

▲法務部廉政署廉政官王政詠說明，這次財產申報法修法，擴大規範對象，而且年底的地方選舉就可以適用，主要是增列直轄市、縣市議員財產申報都需上網公告。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►賭客太多！鄰以為開私廚 自助餐吃到爽...警破門百萬鈔票滿天飛

►嘉義失智翁赤腳流浪到口湖 警耐心問出住所送返家

►投給自己就當選...雲林144村里「同額競選」 1票就算數

►傳賭盤開出雲林縣長選情「五五波」 張麗善：我是相當有信心

►雲林男子快速道路遭警攔下 女警開出3千元紅單...他頻道謝

