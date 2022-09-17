快訊／斗六女駕駛精神不濟　猛撞路邊7機車...無辜外送員受傷

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市中山路，今（17）日下午13時許發生一部自小客衝撞路邊汽機車事故，除波及餐飲店招牌與數輛機車，更有一名外送員遭撞擊，所幸僅受輕傷送醫，突來的撞擊讓附近民眾嚇壞，直說不知女駕駛怎麼開的，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

▲一名外送員遭撞後幸進受輕傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市中山路兩旁餐飲店林立，鄰近雲林科技大學，為貫穿斗六市區重要道路，平時即車水馬龍尤其用餐時間，不時傳出車禍事故，今日下午13時01分一家滷味店外面發生汽車偏移車道，推撞路旁6輛機車及招牌，正巧撞擊前一名外送員才剛停下，撞個正著，撞擊畫面被民眾記錄下上傳《斗六人社交圈》。

▲斗六市中山路，一名女駕駛精神不濟撞擊路旁外送員及7部機車，現場一片狼籍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方指出，自小客車女駕駛自述因精神不濟，才會偏移車道釀禍，撞擊後緊張誤踩油門，該起事故造成外送員張姓男子（35歲）受到擦挫傷送至成大斗六分院經包紮治療後已出院，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

▲斗中山路自小客車偏移車道推撞路邊機車，跨了4間店面，嚇壞店家與顧客。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六分局藉此再次呼籲用駕駛朋友請充分休息後再開車上路，切勿疲勞駕駛，以保障自己與他人的用路安全，尊守交通規則，確保生命財產安全。



▲自小客車車頭卡著機車與雜物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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