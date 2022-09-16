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社會 社會焦點 保障人權

孝女「覺得不對勁」請保全報警　破門真的救了母親

▲雲林一名孝女為獨居母親裝屋外監視器與設定保全，在危急時刻透過警方一同協助救出受困的母親。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林一名孝女為獨居母親裝屋外監視器與設定保全，警方獲報迅速前往與警消破門救出受困的獨居婦人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林青年人口外移嚴重，獨居老人多，日前雲林縣警察局斗南分局新光派出所接獲通報，疑似有獨居婦人在家中受困待救，警員趕抵現場發現竟是保全人員報的警， 在警消人員協助下破門，果真發現患有慢性病的屋主因體虛翻落床與牆縫隙中，經緊急送醫救治後幸無大礙，家屬對警方迅速到場協助滿懷感激頻道謝。

斗南鎮一名獨居婦人的女兒因遠在北部，又擔憂母親身體狀況，除了在家門裝設監視器外，更裝設保全，案發於本月12日晚間21時許，婦人女兒覺得不對勁，查看屋外監視器還是覺得怪，便請保全到現場查看，而在保全敲門後，發現婦人遲遲未回應，回報婦人女兒後深感可能婦人有危險，便聯繫警方到場一同協助。

斗南警分局說明，斗南分局新光所副所長黃建智與警員陳宥成到場後，因最裡面房間的門打不開，女兒在電話中表示擔心媽媽安危，有急迫性的話可以直接破門，所以警方立即會同消防人員破門進入房內。

▲雲林一名孝女為獨居母親裝屋外監視器與設定保全，在危急時刻透過警方一同協助救出受困的母親。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林一名孝女為獨居母親裝屋外監視器與設定保全，在危急時刻警方迅速前往協助破門救人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

進入後即發現罹患低血壓、糖尿病的老婦人，已跌落床旁縫隙致無法動彈未知多久。警消合力將老婦人移出並協助救護人員將老婦人抬上擔架，隨即送往斗六台大醫院救治，經通知家屬說明老婦人有意識、無外傷，送已往醫院救治，家屬才放下心中大石，頻頻感謝警方熱心協助。

斗南警分局呼籲，如家中長輩為獨居狀態，民眾平時應掌握家中長輩動向，若長者患有慢性疾病或老化者，容易使長者們身體不適，晚輩應隨時注意及提高警覺、時常聯繫並關心，並於明顯處放置聯繫方式、監視器，若民眾有緊急狀況請立即撥打119、110求援，以防憾事發生。

▲雲林一名孝女為獨居母親裝屋外監視器與設定保全，在危急時刻透過警方一同協助救出受困的母親。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林一名孝女為獨居母親裝屋外監視器與設定保全，在危急時刻保全人員（左一）透過警方一同協助救出受困的獨居婦人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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