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暖暖後援會成立！蔡適應提10大政績　與基隆鄉親博感情

▲暖暖後援會成立！蔡適應提10大政績 與基隆鄉親博感情。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲蔡適應基隆暖暖後援會成立。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長候選人蔡適應今（17日）成立暖暖後援會，由林煌煇擔任後援總會長、前議員林金水擔任主任委員、王維榮董事長擔任總督導，邀請林右昌市長、林旻勳市議員到場助講。蔡適應說，過去立委任內，在暖暖地區與林右昌市長、林旻勳爭取許多建設，大家有目共睹，希望暖暖的基隆鄉親能夠支持做事的人，一起「接棒基隆、延續光榮」。

蔡適應表示，他過去立委任內，協助完成幸福華城高地供水、海光一村國宅點交問題、基隆河濱步道串連優化、基福公路整平計畫，源遠路電線桿地下化、暖暖運動公園設施改善、爭取校園PU跑道更新及校舍整建、開通城際快捷公車1088、暖東峽谷童軍營地整建、東勢坑無自來水地區延管等。

▲暖暖後援會成立！蔡適應提10大政績 與基隆鄉親博感情。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌與蔡適應同台。

蔡適應說，這10大政績都是這些年他與林右昌市長、林旻勳議員合力推動，期盼暖暖的市民朋友支持基隆史上第一名的立委，接棒第一名的市長林右昌，讓基隆延續光榮！

林右昌說：「暖暖前進的動力，讓他能成為基隆過去有史以來第一位五星級的市長，就是有賴蔡適應在中央為市政府爭取預算，地方上還有林旻勳協助溝通施政，這幾年他才能幫助暖暖的建設、向前躍進，蔡適應接軌市政絕對沒有問題，請大家幫忙拉票、宣講我們的理念，不只蔡適應一票、林旻勳一票，還要讓他們成為暖暖區最高得票的候選人，我們立下目標、努力來實踐。」

▲暖暖後援會成立！蔡適應提10大政績 與基隆鄉親博感情。（圖／記者郭世賢翻攝）

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