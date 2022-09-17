DNA戰蔣萬安喊「衝我來」　周玉蔻狠嗆：講話像流氓

▲周玉蔻、蔣萬安。（圖／記者屠惠剛、周宸亘攝）



實習記者李密／台北報導

日前媒體人周玉蔻抨擊國民黨台北市長參選人蔣萬安，從章改姓蔣的 DNA 證據是「世紀騙局」，更表示會將蔣萬安父親蔣孝嚴晶華飯店開房間醜聞搬上檯面。蔣萬安今（17）日受訪時反擊「如果有本事衝著我本人來」。對此，周玉蔻下午回應「別氣急敗壞」，既然想爭取首都市長大位，就應先拜託蔣家人驗證自己確實是蔣經國孫子的事實，並預告下周一將公布晶華飯店醜聞案女主角。



近日周玉蔻砲火猛攻，先是槓上慈濟， 再揭蔣孝嚴20多年前醜聞， 然後攻擊蔣萬安身世。蔣萬安則回應，絕對不會向惡質手段妥協，要周玉蔻衝著自己來。



對此，周玉蔻今（17）日再回嗆蔣萬安，「講話怎麼像個小流氓咧！」她表示，蔣萬安搞不清楚狀況，自己早就已經衝著他去了。



周玉蔻說，「別氣急敗壞，慢慢來！」先驗明正身、化解蔣孝嚴用不實DNA對比，「拐騙」成為蔣經國兒子的嫌疑。她說，蔣萬安是要爭取首都巿長大位的獨生子，不是最應該士卒先身搶著拜託蔣家人驗証確實是蔣經國孫子的事實，洗清蔣孝嚴世紀大騙子的污名嗎？



周玉蔻喊話蔣萬安「別太焦躁」，戰局才剛開始，保持冷靜、多做功課、做好凖備再出手，「蔻蔻姐還有好多衝著你去的議題咧！」



周玉蔻加碼預告，下周一將公布晶華飯店紙條醜聞案女主角，既不姓王，也不姓李，以及蔣（章）孝嚴先生害慘王筱嬋，見死不救，不幫她洗清傳聞的真相。



最後，周玉蔻還不忘狠酸，候選人説話要用腦子發揮創意，「同樣的狠話講好幾次，不好玩兒。」