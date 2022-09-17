高喊「貨出去人進來新北發大財」　林佳龍照樣造句：過去高雄是空的

▲林佳龍出席新北市議員鄭宇恩的聯合競選總部成立大會。（圖／鄭宇恩提供）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍17日出席市議員鄭宇恩聯合競選總部大會時，喊出「貨出去、人進來，新北發大財」口號，將前高雄市長韓國瑜競選台詞「貨出去、人進來，高雄發大財」加以改編；不僅如此，林佳龍更狠酸，「我這是說真的喔，過去有一個說高雄是空的。」

林佳龍表示，新北有海空雙港，左邊有桃園機場、右邊是八里台北港，但現在的市長沒有國土規劃觀念，把市長當里長作，巡田水一天2次就夠了，不要24小時都在巡。他批評，作為新北市長要有高度格局、領航首都圈發展；新北有400萬人口，英文叫「New Taipei City」，就如美國紐約一樣，新北要有新北人的志氣，不是台北的衛星城市，更不是進出都要靠台北市。

林佳龍認為，新北是樞紐城市，要有產業觀念，來帶動一個區域的發展，要翻轉軸線，不要老是面對台北2點鐘方向，而是改成11點鐘方向，從台北港跟桃園機場面向國際，讓淡水後院變前門，強調要「貨出去、人進來，新北發大財」，更狠酸，「我這是說真的喔，過去有一個說高雄是空的。」

林佳龍表示，新北市升格12年了，侯友宜從副市長當到市長也12年了，但新北市新在哪？把新北市長當台北縣長一樣在做，這也是為什麼總統蔡英文跟民進黨要徵召提名指定他參選新北，因為要讓新北大翻新，讓新北市變成新的台北市、台灣新的首都。

韓國瑜自2018年九合一選舉時颳起一陣「韓風」並自喻為「庶民」，其中最耳熟能詳的競選口號「貨出得去，人進得來，高雄發大財」成為當時的政見主軸，呼籲復甦高雄經濟。韓國瑜說，這句口號就像愛情，「愛情不就是費盡千辛萬苦，最後希望洞房花燭夜」，選舉有很多民調、策略、綁樁、請客，但其實就是票多的贏、票少的輸，賺錢就是東西賣出去、錢進得的，「真正的基層」就是安身立命、養家活口。