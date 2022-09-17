林佳龍喊「新北發大財」　他嗆：韓國瑜最大信徒！辛苦你臥底這麼久

▲林佳龍出席新北市議員鄭宇恩的聯合競選總部成立大會。（圖／鄭宇恩提供）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍17日喊出「貨出去、人進來，新北發大財」口號，與前高雄市長韓國瑜競選台詞「貨出去、人進來，高雄發大財」雷同。對此，國民黨新北市議員參選人林鼎超狠酸，「原來韓市長最大的信徒不在國民黨，而是在民進黨的林佳龍。佳龍，辛苦你臥底這麼久。」

林佳龍今日出席市議員鄭宇恩聯合競選總部大會時表示，新北是樞紐城市，要有產業觀念，來帶動一個區域的發展，要翻轉軸線，不要老是面對台北2點鐘方向，而是改成11點鐘方向，從台北港跟桃園機場面向國際，讓淡水後院變前門，強調要「貨出去、人進來，新北發大財」，更狠酸，「我這是說真的喔，過去有一個說高雄是空的。」

此話一出立馬引發外界熱議，林鼎超批評，沒想到同句話換個城市，由林佳龍說就會成真，而韓國瑜說的就是空的，難道這就是民進黨的雙標作風嗎？有一件事情可以確定，2018年「龍出去、燕進來，台中發大財」，相信被台中市民拋棄的林佳龍，新北市民也不會要。

「原來韓市長最大的信徒不在國民黨，而是在民進黨的林佳龍。」林鼎超開轟，當初這句話被多少的民進黨市議員強力消遣，沒想到林佳龍竟然把這句話說出來了，相信他是打從心底認同這句話，更喊話「既然臥底身分已經曝光，就趕快回來國民黨吧。」