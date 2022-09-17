　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林佳龍喊「新北發大財」　他嗆：韓國瑜最大信徒！辛苦你臥底這麼久

▲▼林佳龍出席與新北市議員鄭宇恩的聯合競選總部成立大會。（圖／鄭宇恩提供）

▲林佳龍出席新北市議員鄭宇恩的聯合競選總部成立大會。（圖／鄭宇恩提供）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍17日喊出「貨出去、人進來，新北發大財」口號，與前高雄市長韓國瑜競選台詞「貨出去、人進來，高雄發大財」雷同。對此，國民黨新北市議員參選人林鼎超狠酸，「原來韓市長最大的信徒不在國民黨，而是在民進黨的林佳龍。佳龍，辛苦你臥底這麼久。」

林佳龍今日出席市議員鄭宇恩聯合競選總部大會時表示，新北是樞紐城市，要有產業觀念，來帶動一個區域的發展，要翻轉軸線，不要老是面對台北2點鐘方向，而是改成11點鐘方向，從台北港跟桃園機場面向國際，讓淡水後院變前門，強調要「貨出去、人進來，新北發大財」，更狠酸，「我這是說真的喔，過去有一個說高雄是空的。」

此話一出立馬引發外界熱議，林鼎超批評，沒想到同句話換個城市，由林佳龍說就會成真，而韓國瑜說的就是空的，難道這就是民進黨的雙標作風嗎？有一件事情可以確定，2018年「龍出去、燕進來，台中發大財」，相信被台中市民拋棄的林佳龍，新北市民也不會要。

「原來韓市長最大的信徒不在國民黨，而是在民進黨的林佳龍。」林鼎超開轟，當初這句話被多少的民進黨市議員強力消遣，沒想到林佳龍竟然把這句話說出來了，相信他是打從心底認同這句話，更喊話「既然臥底身分已經曝光，就趕快回來國民黨吧。」

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►韓國「黃金面膜」折扣了！在家隨時做專業級保養

ET快訊
快訊／屏東旅館驚見女屍！　男友搭車逃亡
南非新王選妃！上萬處女「上空衝王宮」秀嫩乳
鼎泰豐價格偏高「為何照樣客滿？」　常客曝4原因
快訊／林昀儒、廖振珽14分鐘橫掃　挺進WTT男雙冠軍戰
獨／iPhone14秒殺！通訊行爆搶不到貨：比官網貴
他鞋一脫竄「超噁濃霉味」！　醫傻眼：恐蜂窩性組織炎
愛莉莎莎高級酒店自拍！　右下驚見「害羞貼身小物」
快訊／林森北路「工人鷹架墜落」！　命危送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

徐定禎周末三義市場拜票　提「重陽敬老禮金2千元」政見

林佳龍喊「新北發大財」　他嗆：韓國瑜最大信徒！辛苦你臥底這麼久

藍營「復仇者聯盟」亮相　22縣市候選人聯合文宣10月出爐

暖暖後援會成立！蔡適應提10大政績　與基隆鄉親博感情

張善政研究報告6處重複性高　鄭運鵬：如「俄羅斯娃娃」空無一物

DNA戰蔣萬安喊「衝我來」　周玉蔻狠嗆：講話像流氓

陳明通出訪行曝「泰國情報安全核心」遭駭侵　阻台灣與國際情資交流

北市觀傳局赴日宣傳「2023台北燈會」　打造「懷舊柑仔店」吸引日客

高喊「貨出去人進來新北發大財」　林佳龍照樣造句：過去高雄是空的

「團結力量大」周春米正式進駐競選總部　蘇貞昌現身力挺

2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

田馥甄聲音回來了！隔一週開唱　「謝謝大家還在」...鞠躬道歉

男友親手料理寵爆女友❤　「色香味俱全」廚藝超精湛

與愛犬玩拋接偶遇海豹 他球一丟打響爭奪戰！

iPhone 14開賣人爆多　店員嗨倒數迎接頭香！

退休翁騎單車11km想請假　中鋼暖複印昔日假單配合！

水泥車高架橋過彎壓分隔島　車身騰空左傾！司機神拉回

徐定禎周末三義市場拜票　提「重陽敬老禮金2千元」政見

林佳龍喊「新北發大財」　他嗆：韓國瑜最大信徒！辛苦你臥底這麼久

藍營「復仇者聯盟」亮相　22縣市候選人聯合文宣10月出爐

暖暖後援會成立！蔡適應提10大政績　與基隆鄉親博感情

張善政研究報告6處重複性高　鄭運鵬：如「俄羅斯娃娃」空無一物

DNA戰蔣萬安喊「衝我來」　周玉蔻狠嗆：講話像流氓

陳明通出訪行曝「泰國情報安全核心」遭駭侵　阻台灣與國際情資交流

北市觀傳局赴日宣傳「2023台北燈會」　打造「懷舊柑仔店」吸引日客

高喊「貨出去人進來新北發大財」　林佳龍照樣造句：過去高雄是空的

「團結力量大」周春米正式進駐競選總部　蘇貞昌現身力挺

悼念女王！紐西蘭總理率先抵英　西敏廳「向靈柩致敬」身影曝

屏東火車站旁旅館驚見女屍！　男友涉重嫌...搭車往東部逃逸

寵物雞陪家人買肯德基　聽到「3字地獄料理」嚇皮皮剉：放我回家

台南親子嘉年華 high fun新營　黃偉哲偕YOYO全明星與民同樂

洗髮精「直接倒頭皮」錯了！正確洗頭4步驟　2地雷別踩

陳柏豪歸隊先中繼　助總：有機會回先發

全國基層體育表揚！林右昌獲特殊體育貢獻獎　副市長代表領獎

直擊外送員「5秒鐘收5張罰單」　他特別檢舉這項：等繳5400元

陸「芯腐敗」再一例！　「大基金」高管任凱落馬

田亞霍1歲兒「肺部多1條血管」開刀　妻曝近況：幸運地提早發現

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

政治熱門新聞

高嘉瑜陪陳時中掃市場　突頭暈彎腰乾嘔

周玉蔻爆蔣家後代「不信蔣孝嚴父子血脈」

檢舉少將「身分被出賣」陸軍認失當

澎湖教育處官員飆罵女部屬X字經　遭轟出議會、面壁思過

ET民調／盧秀燕支持度達56.8%　大幅領先蔡其昌28個百分點

博士論文遭爆抄襲　饒慶鈴回應了

林靜儀點名藍營4人「涉抄神隱」：朱立倫道歉

陳明通泰國行資料曝光！國安局4字回應　她批：國安局變不安局

民進黨支持度剩22.4%！陷「空前最低迷」　林濁水：趕快亡羊補牢

揭陳時中致電高嘉瑜內幕！　郭正亮曝：要拿「這兩人」對槓

張善政「保密條款」完整內容曝光　黃光芹：有不可告人之處

馬防部上校副參謀長倒臥寢室送醫不治　憲兵隊、連江地檢署啟動調查

蔡英文輔選林佳龍「拔樁碰壁」！　湧蓮寺主委陳宏昌道歉：請諒解

莫德納次世代疫苗抵台！蔡英文：別作選舉口水戰

更多熱門

相關新聞

徐定禎市場拜票提「重陽敬老禮金2千元」政見

徐定禎市場拜票提「重陽敬老禮金2千元」政見

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎17日上午在縣議員羅貴星陪同下，前往三義公有市場和勝興車站掃街拜票，過程中宣傳政見「重陽敬老禮金2000元」，增加苗栗社會福利，照顧苗栗長輩生活。

基隆暖暖後援會成立　蔡適應提10大政績

基隆暖暖後援會成立　蔡適應提10大政績

張善政報告6處重複性高　鄭：像俄羅斯娃娃

張善政報告6處重複性高　鄭：像俄羅斯娃娃

DNA戰蔣萬安喊「衝我來」　周玉蔻狠嗆：講話像流氓

DNA戰蔣萬安喊「衝我來」　周玉蔻狠嗆：講話像流氓

林佳龍照樣造句　高喊「新北發大財」

林佳龍照樣造句　高喊「新北發大財」

關鍵字：

2022九合一大選2022新北市長林佳龍侯友宜韓國瑜林鼎超2022新北市

讀者迴響

熱門新聞

朱芯儀「乳頭乳暈全捨棄」！

鳳梨女友搶到3支iPhone 14

拿到iPhone14 Pro Max瑕疵機！蘋果店員給1補償

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

浩子罕見火大當場變臉！

大學生嗨唱「整班團滅」　醫：視訊問診翻5倍

帥房仲娶10妻　晚年失智「家人全跑光」

KID公開寶寶性別！派對現場曝光粉嗨爆

吳宗憲三女兒「首摘罩露正臉」！

當兵休假直擊女友滾床小王　滿地保險套

進雪隧抓到路隊長！「前面超空」1幕全火大

查爾斯幽會卡蜜拉鹹濕對話全錄下

國三學長逼學弟買菸！家長買5條到學校找他

南瑪都改道襲日！氣象廳嚇呆：前所未見的危險颱風

阿伯捷運上把玩巨型玩具！網嚇：明顯是狠人

更多

最夯影音

更多
2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？

2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？
祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

田馥甄聲音回來了！隔一週開唱　「謝謝大家還在」...鞠躬道歉

田馥甄聲音回來了！隔一週開唱　「謝謝大家還在」...鞠躬道歉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面