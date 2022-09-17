銅板掏出來！　速食店「9元薯餅」限時2周開吃了

▲繼光香香雞限時2周薯餅加價9元吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

雞粉們有福了！台灣人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」宣布祭出最新超殺優惠，即日起至9月30日限時2周「薯餅下殺9元吃」，只要購買大份香香炸雞就可用9元爽吃田字薯餅2片，各門市數量有限、售完為止；另，麥當勞歡樂送至9月27日前也有「2大品項買1送1」，把握機會吃。

▲田字薯餅外酥內軟。

繼光香香雞最新「銅板加值活動」來了，即日起至9月30日「田字薯餅2片只要9元」，期間只要購買大份香香炸雞，就可以用10元銅板爽吃薯餅，各門市數量有限、售完為止，該活動僅不適用泰安門市。其田字薯餅外皮酥脆、薯泥鬆軟，帶有淡淡洋蔥風及薯香，讓人忍不住一口接一口。

▲麥當勞限時買1送1。

另，麥當勞至9月27日也祭出限時「買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿33元並輸入優惠碼「FREE」，即可享有「10塊麥克雞塊」、「中杯經典那堤」（2擇1）任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。

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