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張善政報告有問題！　農委會認定：6篇重複度高「月底前提書面說明」

▲張善政今（14）日受訪時表示，名嘴黃暐瀚在臉書公布保密條款合約片段，非常清楚，誰在說真話，誰在說假話，大家自己看得清楚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲農委會認定張善政報告有問題，包括6篇重複度高，要求在月底前提書面說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許敏溶／台北報導

國民黨桃園市長參選人張善政日前遭爆農委會研究報告涉及抄襲，農委會今（16日）表示，經過檢視結果，確實有報告內文與參考文獻/資料來源使用相同文字圖表、引述資料來源與未列參考文獻及參考文獻標示不明等樣態，包括6篇報告重複度高，今天上午已經正式行文宏碁公司及張善政，針對有疑義事項在9月30日前提出書面說明。

張善政日前遭踢爆，在任職宏碁副總期間，向農委會申請3年研究計畫，產出的報告竟是抄雜誌、抄論文、抄農委會的資料，甚至還抄襲了國家通訊傳播委員會（NCC）的研究報告。不過，張善政以農委會研究報告有終身保密制度，不便透露太多資訊，但遭到外界批評，指保密條款是指「計畫還在執行期間」，目前報告結案都有上網公開，沒有保密問題，張善政卻還在瞎扯；今天更有媒體披露契約條文完整內容，因該計畫非屬敏感科技項目，在96年陸續上網公布後，就依法解除相關人員保密義務。

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對此，陳吉仲今上午參加第6屆百大青農標竿表揚典禮前接受媒體聯訪時表示，之前會對外說明，是因為日前張善政曾說，合約有所謂終身保密條款，才會回應農委會沒有終身保密條款，而農委會在2到3週前，已經重新檢視合約，98年保密理由已經不見，並依據政府公開資訊法，將研究成果報告提供給所有的各黨團與立法委員，故已經沒有所謂保密的理由存在，要特別說明。

▲▼農委會認定張善政報告有問題，包括6篇報告重複度高，要求張在月底前提書面說明。（圖／記者許敏溶攝）

▲農委會副主委陳駿季召開記者會，指張善政報告中，有6篇報告重複度高，要求在月底前提書面說明。（圖／記者許敏溶攝）

農委會已初步完成檢視，今天下午由副主委陳駿季召開記者會說明，農委會表示，除就媒體報導提出相關疑義部分比對檢視外，並以比對工具iThenticate®檢視該計畫三年間提交之研究報告內容，經檢視結果確有疑義事項待釐清。該會已於今日上午正式行文，請宏碁公司及本案計畫主持人張善政在9月30日前提供書面說明，俾利該會後續研處。

農委會表示，依照農委會訂定之農業科技計畫疑似侵權案件處理流程，本次媒體報導疑似抄襲案件，97年及98年研究報告共計23項疑義，經檢視結果，確有報告內文與參考文獻/資料來源使用相同文字圖表、引述資料來源、未列參考文獻及參考文獻標示不明等樣態。

農委會指出，農委會也採用與國衛院、國教院、國立臺灣大學及大部分醫學中心相同之比對工具(iThenticate®)進行3年間的子報告全文比對，其中96年7篇國外農業科技發展現況研究報告、97年11篇國際資通訊科技應用報告、98年3篇國內農業科技發展規劃報告，總共21篇。該比對工具之比對範圍包括學術期刊、網頁資料及博碩士論文，比對結果歸類與系統資料庫重複度高共計6篇。  

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關鍵字：

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