農委會認定「6篇報告重複度高」！張善政回嗆：裝睡的人叫不醒

▲國民黨桃園市長參選人張善政。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政日前遭爆農委會研究報告涉及抄襲，農委會今（16日）表示，經過檢視結果，確實6篇報告重複度高。對此，張善政今回應，「覺得他們因為林智堅的關係有抄襲的陰影，不斷地把這抄襲的帽子往我身上戴，但我們已經講過，非常非常多次，但是他們是『裝睡的人叫不醒』！」

張善政日前遭踢爆，在任職宏碁副總期間，向農委會申請3年研究計畫，產出的報告竟是抄雜誌、抄論文、抄農委會的資料，甚至還抄襲了國家通訊傳播委員會（NCC）的研究報告。不過，張善政以農委會研究報告有終身保密制度，不便透露太多資訊，但遭到外界批評，指保密條款是指「計畫還在執行期間」，目前報告結案都有上網公開，沒有保密問題。針對這部分，張善政駁斥，陸續上網資料並不是全部的資料，沒有上網的資料，還是受到保密的限制。

張善政強調，自己已經講過很多遍，「我覺得他們因為林智堅的關係有抄襲的陰影，不斷地把這抄襲的帽子往我身上戴，但我們已經講過，非常非常多次，但是他們是『裝睡的人叫不醒』，他們還是在講抄襲，我們講了很多次。這是一個引進國外先進技術的研究的一個案子，不是論文研究這個已經基本精神的差異已經講過，很多次了。我再講一次，裝睡的人叫不醒，他們就是希望還是把這個案子引向抄襲，我覺得非常非常糟糕。」

張善政說，農委會公佈了一些資料，可是它並沒有公佈全部的資料，沒有公布的資料還是受限於保密條款，「我隨便請問兩個問題，前幾天名嘴爆出來的，這個所謂保密條款是在原來的合約裡面的白紙黑字，請問這個合約當初有上網公告嗎？沒有，是這個名嘴把它寫出來以後，大家才知道原來有這個條文，所以農委會現在已經上網公告的資料並不是所有完整的資料。剛剛這合約就是個例子。第二個例子，我曾經說，這個計畫經費如果有1塊錢進到我的口袋，我就退選，有沒有證明？有證明！在宏碁提的這個計劃書裏面，有人事預算的分配，分配裡面可以看到我的名下是沒有分配任何的人事經費。請問大家有看到這個資料公開出來嗎？沒有！所以，我覺得說，農委會現在公佈的資料部分裡面的，那沒有公佈資料，就是受限於保密條款，就這麼簡單。」

針對農委會記者會，張善政競選辦公室發言人何元楷表示，農委會剛開完記者會，尚未收到正式書面說明，待收到後會更清楚農委會的主張，「無論如何，我們坦蕩、坦然，針對農委會的主張，會以前計畫主持人的角度，配合必要的釐清與說明。」

何元楷指出，張善政候選人早已離開宏碁10多年，相關完整資料僅農委會手中有，不過，張善政候選人仍會盡可能就自己手邊的有限資料協助說明。