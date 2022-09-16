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農委會認定「6篇報告重複度高」！張善政回嗆：裝睡的人叫不醒

▲國民黨桃園市長參選人張善政今（8）日參訪桃園區大檜溪社區發展協會時針對研究報告涉嫌抄襲說時強調，這是非常合理的引用，而不是抄襲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨桃園市長參選人張善政。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政日前遭爆農委會研究報告涉及抄襲，農委會今（16日）表示，經過檢視結果，確實6篇報告重複度高。對此，張善政今回應，「覺得他們因為林智堅的關係有抄襲的陰影，不斷地把這抄襲的帽子往我身上戴，但我們已經講過，非常非常多次，但是他們是『裝睡的人叫不醒』！」

張善政日前遭踢爆，在任職宏碁副總期間，向農委會申請3年研究計畫，產出的報告竟是抄雜誌、抄論文、抄農委會的資料，甚至還抄襲了國家通訊傳播委員會（NCC）的研究報告。不過，張善政以農委會研究報告有終身保密制度，不便透露太多資訊，但遭到外界批評，指保密條款是指「計畫還在執行期間」，目前報告結案都有上網公開，沒有保密問題。針對這部分，張善政駁斥，陸續上網資料並不是全部的資料，沒有上網的資料，還是受到保密的限制。

張善政強調，自己已經講過很多遍，「我覺得他們因為林智堅的關係有抄襲的陰影，不斷地把這抄襲的帽子往我身上戴，但我們已經講過，非常非常多次，但是他們是『裝睡的人叫不醒』，他們還是在講抄襲，我們講了很多次。這是一個引進國外先進技術的研究的一個案子，不是論文研究這個已經基本精神的差異已經講過，很多次了。我再講一次，裝睡的人叫不醒，他們就是希望還是把這個案子引向抄襲，我覺得非常非常糟糕。」

張善政說，農委會公佈了一些資料，可是它並沒有公佈全部的資料，沒有公布的資料還是受限於保密條款，「我隨便請問兩個問題，前幾天名嘴爆出來的，這個所謂保密條款是在原來的合約裡面的白紙黑字，請問這個合約當初有上網公告嗎？沒有，是這個名嘴把它寫出來以後，大家才知道原來有這個條文，所以農委會現在已經上網公告的資料並不是所有完整的資料。剛剛這合約就是個例子。第二個例子，我曾經說，這個計畫經費如果有1塊錢進到我的口袋，我就退選，有沒有證明？有證明！在宏碁提的這個計劃書裏面，有人事預算的分配，分配裡面可以看到我的名下是沒有分配任何的人事經費。請問大家有看到這個資料公開出來嗎？沒有！所以，我覺得說，農委會現在公佈的資料部分裡面的，那沒有公佈資料，就是受限於保密條款，就這麼簡單。」

針對農委會記者會，張善政競選辦公室發言人何元楷表示，農委會剛開完記者會，尚未收到正式書面說明，待收到後會更清楚農委會的主張，「無論如何，我們坦蕩、坦然，針對農委會的主張，會以前計畫主持人的角度，配合必要的釐清與說明。」

何元楷指出，張善政候選人早已離開宏碁10多年，相關完整資料僅農委會手中有，不過，張善政候選人仍會盡可能就自己手邊的有限資料協助說明。

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