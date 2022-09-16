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張善政報告6篇重複度高　農委會曝認定標準：超過50個中文字相同

▲▼農委會認定張善政報告有問題，包括6篇報告重複度高，要求張在月底前提書面說明。（圖／記者許敏溶攝）

▲農委會副主委陳駿季（見圖）表示，張善政6篇報告重複度高，檢驗標準是50個中文字相同。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國民黨桃園市長參選人張善政日前遭爆農委會研究報告涉及抄襲，農委會今（16日）宣布，經過檢視結果，確有6篇報告重複度高，已啟動疑似侵權案件處理程序，外界好奇6篇報告認定標準，農委會表示，是採取40個英文字詞，相當於50個中文或兩行半的中文字詞相同當作條件，這條件「相對是寬鬆、合理的」，將請宏碁與張善政在9月底前提出書面說明，若彙整研判有侵權疑慮，才會進行複審，但要花多久時間判定是否有侵權，目前還無法確定。

張善政日前遭踢爆，在任職宏碁副總期間，向農委會申請3年研究計畫，產出的報告竟是抄雜誌、抄論文、抄農委會的資料，甚至還抄襲了國家通訊傳播委員會（NCC）的研究報告。不過，張善政以農委會研究報告有終身保密制度，不便透露太多資訊，但遭到外界批評，指保密條款是指「計畫還在執行期間」，目前報告結案都有上網公開，沒有保密問題，張善政卻還在瞎扯；今天更有媒體披露契約條文完整內容，因該計畫非屬敏感科技項目，在96年陸續上網公布後，就依法解除相關人員保密義務。

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▲國民黨桃園市長選人張善政今（16）日受訪時表示，針對保密條款問題，農委會沒有公佈資料，就是受限於保密條款，這麼簡單。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲農委會指張善政有6篇報告文字重複度高，要求在月底前提出書面說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

農委會日前已初步完成檢視，今天下午由副主委陳駿季召開記者會說明，陳駿季指出，依照農委會訂定的農業科技計畫疑似侵權案件處理流程，有關媒體報導疑似抄襲案件，97年及98年研究報告共計23項疑義，經檢視結果，確有報告內文與參考文獻/資料來源使用相同文字圖表、引述資料來源、未列參考文獻及參考文獻標示不明等樣態。

陳駿季進一步表示，農委會也採用與國衛院、國教院、台大及大部分醫學中心相同之比對工具(iThenticate®)，進行3年間的子報告全文比對，其中96年7篇國外農業科技發展現況研究報告、97年11篇國際資通訊科技應用報告、98年3篇國內農業科技發展規劃報告，總共21篇。該比對工具之比對範圍包括學術期刊、網頁資料及博碩士論文，比對結果歸類與系統資料庫重複度高共計6篇。  

外界好奇6篇報告認定重複度高的標準為何，陳駿季補充說明，採用標準是40個英文字詞，相當於50個中文或兩行半的中文字詞當作條件，這樣條件相對是寬鬆、合理的，也尊重研究人員，因為科學報告最重要是原創性，每個人撰寫文章語法與邏輯都不一樣，若撰寫報告時用自己邏輯與語法，在適當章節呈現，不大可能有兩行半文字完全一模一樣。

陳駿季指出，根據上述標準，6篇認定重複度高的報告，其中五篇重複度超過40%，另一篇超過27%，這都是檢視狀況，農委會已經請張善政與宏碁公司提出書面說明，讓宏碁來說明解釋原因為何，之後會根據其解釋原因決定是否往下走。

媒體詢問，6篇報告重複度高，是否算是抄襲？陳駿季則說，現在不用抄襲這個字眼，要檢視是否涉及侵權，若彙整宏碁與張善政後資料，研判沒有侵權疑慮，這個案子就會結案，若是彙整後有侵權疑慮，將進入第二階段，就會組成專案會議進行複審，為了公正客觀，專案會議的外部專家人數至少要1/2以上，至少過半以上成員出席討論，若會議確認侵權，才會根據合約做後續處置作為，但要花多久時間才有結果出爐，現在還無法確定。

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關鍵字：

張善政抄襲農委會陳駿季研究計畫

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