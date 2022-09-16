張善政「保密條款」完整內容曝光　黃光芹：有不可告人之處

▲資深媒體人黃光芹。（資料照／記者林敬旻攝）



實習記者李密／台北報導

日前國民黨桃園市長參選人張善政被指任職宏碁副總期間，申請農委會5736萬研究計畫報告涉嫌抄襲。張善政稱因為有終生保密條款，因此無法對外說明細節。對此，資深媒體人黃光芹16日批評，張善政曾一度宣示要公開，如今蓋牌，「顯然有不可告人之處」。資深媒體人鍾年晃也指出，當初契約即載明該計畫「非屬敏感科技項目」，於2007年後陸續上網公布後，就依法解除相關人員保密義務。

▲張善政遭質疑專案報告涉嫌抄襲。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

黃光芹16日於臉書表示，張善政蓋牌有不可告人之處，連國民黨人都呼籲張善政公開農委會電子化等「5736之謎」，他手中有全件，一度宣示要公開，之後卻抬出保密條款蓋牌，儼然自證有不可告人之處，也打了國民黨許多人的臉。

黃光芹說，5736萬不是小數目，抄成這樣，卻搬走那麼多錢。張善政是計劃主持人，又是候選人，既然被人揭露，就必須接受選民監督。出國幾次？錢花到哪裡？如果有出國取經，何以抄成這樣？張善政必須自證清白，而不是拿宏碁或保密條款當擋箭牌。

黃光芹指出，就像國民黨要求民進黨公佈疫苗採購價格，過去的陳時中、現在的王必勝，用保密條款作為藉口，國民黨不能接受一樣；黃光芹強調，國家預算必須受到監督，而人民有知的權利，為何國民黨碰到張善政就轉彎？「區區5736萬都說不清楚，以後若當選桃園市長，1500億預算又如何講得明白？」

另外，鍾年晃也在臉書揭露，當初契約第10條第2項載明，整個計畫案「非屬敏感之科技項目」，再依該契約第24條規定，依據當時政院訂定的「科技資料保密要點」，因該計畫非屬敏感科技項目，在三年期計畫3份報告內容，於2007年後陸續上網公布後，就依法解除相關人員保密義務。農委會發言人陳淑蓉也已證實，爆料者提供的契約副本與契約相符。

張善政競辦發言人何元楷強調，這段期間面對外界各種質疑、抹黑、構陷與嘲諷，張善政始終堅持立場，強調自己光明磊落，絕無對手指控之情事。