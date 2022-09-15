陳時中射出勞工政策3支箭！　找工作送3個月1280月票

▲陳時中美容美髮業後援會成立大會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中15日上午出席「2022陳時中競選市長美容美髮業後援會成立大會」，下午在臉書上公布新一波政策，這次聚焦在勞工議題，提出「勞工三箭」，包括加碼職訓與尋職交通補貼、勞工董事制度、增設高齡就業平台，要藉這三支箭讓城市容光煥發。

陳時中表示，近年全球因Covid-19，經濟遭受衝擊，連帶影響美容美髮業。疫情下的台灣雖相對穩定，但仍不免被波及。不過隨著國門逐步放寬，觀光客陸續進來，將迎接消費性觀光回溫，帶來更多的消費與工作機會，「我想，勞工是國家的根基，維持經濟發展動力，因此，建構全方位的勞工政策將是主要目標之一」。

陳時中說，頭髮要常修剪保持儀容，市政也必須經常梳理。台北市評比施政滿意度六都最後一名，停滯不前的台北需要一個美容美髮師，也已提出多項政策，今天再向大家報告「勞工三箭」，讓城市容光煥發：

第一箭：加碼職訓、尋職交通補貼

鼓勵民眾參與職業訓練，協助青年進入職場，配合勞動部已推出的職訓生活津貼，我們將再加碼「捷運1280定期票」，最長3個月，減輕求職者找工作與上課移動的負擔。

第二箭：勞工董事制度

我將依據產業民主原則，比照公營事業管理法之精神，在市府持股超過一定比例之事業單位，建立「勞工董事制度」，指派勞工董事參與經營。鼓勵勞工認股，以獎勵提撥方式持股信託，使員工也成為企業所有權人。讓勞工與企業成為共同體，一起拚經濟。

第三箭：增設高齡就業平台

除了既有的長照政策，支持高齡者就業也相當重要。我將積極輔導企業，進行職務再設計，改造工作場域設施，提供適合高齡者的職務。此外，加強高齡者求職需求與企業雇用間的媒合；於現有的就業服務站中增設「高齡者就業推動平台」── 主動開發就業機會、提供勞動條件與社會保險以及獎助金申請資訊、改善企業高齡者友善環境、協助擬定退休後再就業計畫，解決高齡者尋職困難。

陳時中說，美容美髮師按照每個客人的特質設計造型，他做台北市長，也會看見市民的需求，針對問題提出解決方案。這場選戰，沒有所謂的「三咖督」，我的目標就是獲得超過五成選票，以過半數的選民認同作為後盾，施政才能順暢，市政才能加速進步。