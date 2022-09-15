毛毯悶臉塑膠袋摀口鼻！新手媽產後憂鬱殺嬰　法官1理由輕判3年

▲桃園市王姓女子去年11月因產後憂鬱症竟持毛毯、塑膠袋悶殺僅2個月男嬰，導致窒息送醫不治，桃園地院今天宣判。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓女子去年11月間因產後憂鬱症導致情緒不穩，不滿僅2個月大男嬰哭鬧不停，竟以毛毯、塑膠袋悶殺導致窒息，丈夫發現後送醫急救仍不治。王女在檢方偵訊後辯稱「很後悔，不知道為什麼自己會這樣做？」桃園地院審理後今天依成年人故意對兒童犯殺人罪，判處有期徒刑3年，本案還可上訴。

檢警調查，35歲的王姓女子去年9月生下男嬰，但在同年11月11日下午1時許在其桃園市平鎮區住家，因不滿2個月大兒子哭鬧不停，突然以毛毯悶住其臉部，再以塑膠袋摀住口鼻等處，導致兒子窒息停止哭鬧，王女犯案後呆坐在家，先生下午4時許下班後發現男嬰臉色慘白，已無呼吸心跳後趕緊送醫急救，醫護人員搶救2小時後仍不治。

王女在警訊時聲辯稱「不知道為什麼自己會這樣做」，向警方坦承犯行痛哭失聲，願意接受司法裁判，王女還寫下自白書交代作案過程。桃檢調查時，王女聲稱犯案時神智不清，以為自己在做夢；桃檢偵結依殺人罪嫌將王女起訴，檢察官審酌王女身為男嬰母親，偵結依成年人對兒童犯殺人罪，依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑，此外，因王女符合自首應減輕其刑，向地院具體求刑7年6月。

桃園地院審理期間，王女坦承犯行，法官審酌王女因適應障礙症伴隨憂鬱心情之診斷，雖辨識行為違法並無異常，但受憂鬱症狀之影響，致依辨識而行為之能力顯著降低。法官參酌王女自白書、男嬰診斷證明書、案發現場照片、法醫研究所解剖報告書暨鑑定報告書等證據佐證，確認殺害男嬰之事實。

法官認為，王女係男嬰之母親，應知被害人當時為未滿十二歲之兒童，依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定，加重其刑，另衡酌衛福部桃園療養院精神鑑定，其辨識行為違法之能力雖無異常，依其辨識而行為之能力，與常人相較，已有不足之情形，認為王女行為時受到憂鬱症狀影響，導致辨識行為之能力顯著降低，依刑法第19條第2項規定，減輕其刑，男嬰之父親也同意原諒王女，法官審結，依成年人故意對兒童犯殺人罪，判處有期徒刑3年，全案還可上訴。

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