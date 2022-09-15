不滿違停被檢舉！莽男狂開10發鋼珠彈　2車無辜挨槍...全是彈孔

記者許權毅／彰化報導

台中一名男子8日開車載送太太回娘家到彰化縣北斗鎮，車子停在舜耕路，卻被不明人士用鋼珠彈射擊，擋風玻璃、車窗留下7個彈孔，一旁另一位民眾車上也留下3個彈孔。警方循線查獲30歲謝男，當天持空氣槍擊發鋼珠彈，而理由竟是「曾被人檢舉違停，要洩恨」。

▲▼彰化北斗傳出2台車輛遭空氣槍開槍，車上總共留下10個鋼珠彈彈孔。（圖／民眾提供，下同）



彰化北斗鎮舜耕路旁2台轎車，9日傳出先後遭人開槍，無辜車主表示，自己是從台中載太太到彰化北斗回娘家，沒有地緣關係不會跟人結怨，不料臨停一晚出來發現被開槍。警方到場後發現停在路邊2台車輛各被開7、3槍。北斗派出所所長廖大雄表示，2車車窗、後擋風玻璃疑似遭到鋼珠彈射擊，到場蒐證並調閱監視器，發現是一名男子持空氣槍犯案。

▲事件發生後警方趕赴現場採證。（圖／民眾提供，下同）

▲彰化北斗傳出2台車輛遭空氣槍開槍，車上留下斑斑彈孔。（圖／民眾提供，下同）



警方14日持搜索票在謝嫌住處將他逮捕，搜出空氣槍一把、彈匣一個、鋼珠彈一包。謝男向警方供稱，是因為自己的車之前停在此處遭到檢舉違停，自己心生不滿，才持空氣槍回去射擊無辜車輛洩憤，警方偵訊後，將全案依毀損及恐嚇罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

▲▼警方將涉嫌開槍的謝嫌逮捕，並起出犯案用的空氣槍和鋼彈。（圖／民眾提供）

