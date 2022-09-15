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梅根追思「一抹微笑」又被罵！女王靈柩前行屈膝禮　哈利神色哀戚

▲▼英國王室成員步行將女王靈柩從白金漢宮送行至西敏寺，接著進入西敏寺內追悼。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國王室成員步行將女王靈柩從白金漢宮護送至西敏寺。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）的靈柩14日在王室成員的護送下，從白金漢宮移靈至西敏廳，隨後哈利王子與妻子梅根，也緊跟在威廉王子與凱特王妃後方，步入西敏寺大廳。不過，梅根前一日才因頂著超濃煙燻妝守靈遭到批評，這次卻又因哀悼時，臉部一抹淺淺的微笑挨罵。

▲▼英國王室成員步行將女王靈柩從白金漢宮送行至西敏寺，接著進入西敏寺內追悼。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國王室成員進入西敏寺內追思。（圖／達志影像／美聯社）

女王的靈柩14日下午移靈至西敏廳，查爾斯三世、安妮公主、安德魯王子、愛德華王子、威廉王子、哈利王子等10名王室成員也一路步行護送，而王后卡蜜拉、凱特王妃、薩塞克斯公爵夫人梅根等女性王室成員則乘車前往。

▲▼黛安娜王妃葬禮。（圖／路透）

▲▼當年威廉王子與哈利王子走在黛安娜王妃棺木後方，如今以同樣的方式替女王送行。（圖／達志影像／美聯社、路透社）

▲▼英國王室成員步行將女王靈柩從白金漢宮送行至西敏寺，接著進入西敏寺內追悼。（圖／達志影像／美聯社）

英國媒體形容，穿著軍裝的威廉王子，還有穿著「晨禮服」的哈利王子走在女王靈柩後方的模樣，像極了當年在母親黛安娜王妃葬禮上，兩人一起走在棺木後的樣子，場面十分哀悽。隨後他們和妻子並肩一起走入西敏寺大廳，但這時梅根的一個臉部表情，又再度惹來罵名。

從推特上曝光的畫面可以看到，哈利與梅根就站在威廉與凱特的後方，當時凱特的表情十分嚴肅哀傷，但梅根的嘴角卻突然揚起淺淺的微笑，立刻引發推特網友痛罵，「她永遠想要焦點在自己身上」、「太沒禮貌了吧！」但也有人覺得，梅根或許只是想到和女王的美好回憶，才會露出一絲微笑。

▲▼英國王室成員步行將女王靈柩從白金漢宮送行至西敏寺，接著進入西敏寺內追悼。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼哈利王子追思女王時非常哀傷，梅根也向女王靈柩行屈膝禮。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼英國王室成員步行將女王靈柩從白金漢宮送行至西敏寺，接著進入西敏寺內追悼。（圖／達志影像／美聯社）

西敏廳從14日下午5時起開放民眾瞻仰至19日清晨，目前排隊人龍已經沿著泰晤士河南岸綿延近4.8公里。官方預計到下周一（19日）清晨6時30分以前，至少有75萬人前往瞻仰女王靈柩，並警告排隊時間可能長達30小時。

▲▼女王靈柩14日下午5時起開放民眾瞻仰。（圖／達志影像／美聯社）

▲女王靈柩14日下午5時起開放民眾瞻仰。（圖／達志影像／美聯社）

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