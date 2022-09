梅根追思「一抹微笑」又被罵！女王靈柩前行屈膝禮　哈利神色哀戚

▲英國王室成員步行將女王靈柩從白金漢宮護送至西敏寺。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)的靈柩14日在王室成員的護送下,從白金漢宮移靈至西敏廳,隨後哈利王子與妻子梅根,也緊跟在威廉王子與凱特王妃後方,步入西敏寺大廳。不過,梅根前一日才因頂著超濃煙燻妝守靈遭到批評,這次卻又因哀悼時,臉部一抹淺淺的微笑挨罵。

▲英國王室成員進入西敏寺內追思。(圖/達志影像/美聯社)



女王的靈柩14日下午移靈至西敏廳,查爾斯三世、安妮公主、安德魯王子、愛德華王子、威廉王子、哈利王子等10名王室成員也一路步行護送,而王后卡蜜拉、凱特王妃、薩塞克斯公爵夫人梅根等女性王室成員則乘車前往。

▲▼當年威廉王子與哈利王子走在黛安娜王妃棺木後方,如今以同樣的方式替女王送行。(圖/達志影像/美聯社、路透社)



英國媒體形容,穿著軍裝的威廉王子,還有穿著「晨禮服」的哈利王子走在女王靈柩後方的模樣,像極了當年在母親黛安娜王妃葬禮上,兩人一起走在棺木後的樣子,場面十分哀悽。隨後他們和妻子並肩一起走入西敏寺大廳,但這時梅根的一個臉部表情,又再度惹來罵名。

