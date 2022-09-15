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社會 社會焦點 保障人權

養生館按摩1300元「500加價購」　警破門驚呆：2人裸身手拉胚

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局在15日凌晨3時許，前往西昌街上一家養生館查緝，發現店家打著按摩店名義，私下卻暗營「半套性服務」，每次按摩收費1300元，小姐還會額外推出「加價購」，只要多花5百元就可以享受半套性服務，現場還發現1對男女正在房間裡「手拉胚」。

警方調查，72歲的莫姓女子在萬華區西昌街經營養生館，雖然主打按摩1300元，但是按摩妹卻私下推出「加價購」，只要多付5百元，就可以幫忙打手槍。

▲▼警方鎖定養生館暗營色情，在15日前往搜索，打開門赫見「手拉胚」運動。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方鎖定養生館暗營色情，在15日前往搜索，打開門赫見「手拉胚」運動。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在15日凌晨3時許持搜索票上門，當場發現平均年紀約35歲的3名越南籍、1名大陸籍按摩女子，且35歲的胡姓大陸籍按摩女，正在幫63歲的林姓客人「打手槍」。

警方當場將莫姓負責人、4名外籍按摩女以及4名男客帶回派出所，訊後將莫姓負責人依照妨害風化送辦，另外8名男女則依照社維法裁處，另外，4名外籍按摩女均為逾期居留，也依規定解送移民署。

▲▼警方鎖定養生館暗營色情，在15日前往搜索，打開門赫見「手拉胚」運動。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲養生館暗藏色情，每次按摩1300元，只要加5百元就可以換半套性服務。（圖／記者邱中岳翻攝） 

據了解，西昌街上的這間養生館，主要打著按摩1300元，另外小姐抽成7百元，另外如果客人加價購，就可以用5百元換取半套性服務，警方也呼籲，將持續動員全力打擊不法色情行業，維護社會善良風俗，展現掃蕩色情場所的鐵腕決心。

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