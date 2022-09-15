火力全開！　賴清德拿數據轟侯友宜市政退步　「為了新北要支持林佳龍」

▲賴清德陪同林佳龍到板橋深丘福德宮參香 。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／新北報導

2022九合一大選倒數72天，身為新北萬里子弟的副總統賴清德，今（15日）展開輔選行程，首站便與民進黨新北市長候選人林佳龍到板橋深丘福德宮參拜。賴清德致詞時指出尋求連任的新北市長侯友宜雖為「五星市長」，但市政評比上不斷退步，所以為了新北市的發展，就要支持林佳龍，否則新北會像台北市那樣，人口減少、工商發展退步。

林佳龍與賴清德15日上午到深丘福德宮參拜，廟埕擠滿民眾，齊喊「賴清德 加油；林佳龍 凍蒜」。賴清德致詞時表示，盼深丘福德宮的土地公大展神通，保庇有心翻轉新北市的林佳龍順利高票當選，議員也打全壘打；這是他第二次到深丘福德宮，希望第三次來的目的，是來叩謝土地公讓上述心願達成。

賴清德提及，當前國際局勢非常複雜，台灣挑戰非常大，總統蔡英文冷靜、理性、秉持和平對等、民主對話四原則處理兩岸關係，受到國際信賴；「我們已經走在正確的路上」，請大家做蔡英文後盾，幫台灣解決各種國內外挑戰，也支持民進黨提名的縣市長候選人，讓蔡英文更有力量、更有民意基礎，所以在新北就是要支持林佳龍。

談到侯友宜，賴清德指出侯雖為《遠見雜誌》評選的五星市長，但2020至2022這三年，從醫療衛生、環保、道路交通、消防公共安全都第一名、教育第二名、 觀光第四名、經濟就業第五名、治安第九名，逐年退步，2022年沒有一項第一名，只有醫療衛生第三名、環保第五名，其他的都退到第10名以外，治安更退到第17名。

賴清德認為這些退步非只是數字，而是代表新北市人口在變少，去年剩下400萬人，如果繼續退步下去，人口很快就低於400萬人；此外，新北市失業率不斷增加，從2019年的3.8％、2020的3.9％，到2021年變為4.0％。

賴清德強調，五顆星市長只是侯友宜個人的名聲，所以為了新北市的發展，就要支持林佳龍，否則新北會像台北市那樣，人口減少、工商發展退步。