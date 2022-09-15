憂靠「三咖督」未來亂　陳時中發豪語：以50%過半選票為目標

▲陳時中誓言爭取過半市民支持，不靠「三咖督」當選。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰逐漸升溫，政壇高度關注，無黨籍參選人黃珊珊可能會吸收民進黨參選人陳時中的選票，進而讓國民黨參選人蔣萬安勝選機會大增。對此，陳時中15日出席美容美髮業後援會成立大會前受訪表示，自己沒有去計算各候選人的增減，因為要以50%過半選票做為目標，提出針對大眾的政見。

陳時中今天上午說，自己沒有去計算各參選人的增減，因為要以50%選票做為目標，盡量提出能照顧到所有市民的政見，他要照顧大部分台北市民，不是針對小眾，而是針對大眾，執政也要過半選票做後盾，施政才能順暢。

陳時中會中致詞也說，他的目標是得票率過50%，「我沒有說要三咖督的，我的目標就是要過半」，選舉當然策略很多，但台北市長的眼界要高，不是「贏你兩票就好了」，民主政治當然是票多的贏，但是候選人要有這個高度，要去爭取大部分的人的支持，這樣比較有意思。

陳時中說，「你靠3分之1三咖督當選，這樣未來就亂了」，因此他主張要過半，讓大多數人認同政策。他說，他說話算話，承諾的事情就會做，因此，一定要讓民進黨議員參選人全壘打。

另外，媒體會前也關注，昨日全國縣市施政滿意度公布，台北市長柯文哲的施政成績是六都最差、全國倒數一事，陳時中回應，柯市府對於市政有一些努力，這不容否認，但評比成績看來，市政確實有延宕，希望未來能夠改善這樣的情況。