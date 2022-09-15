河南小縣城年產400萬克拉「人造鑽石」　10天就可以「種」出1克拉　

▲透過顯微鏡看到的人造鑽石。（圖／翻攝河南衛視）

記者魏有德／綜合報導

大陸金剛石單晶產量佔群球總產量90％，居全球首位，其中，河南人造金剛石產量達80%。在商丘柘城，一間人造金剛石企業裡的六面頂壓機中，一周至10天便可「種」出1克拉的「人造鑽石」，憑藉模擬自然環境的方式，柘城可年產400萬克拉「人造鑽石」，引起外界關注。

▲河南鄭州在北京冬奧期間推出的唯一款「人造鑽石」冰墩墩吉祥物。（圖／CFP）

《河南衛視》報導，在這種模擬自然環境下生長出來的鑽石，連專業人士也無法肉眼分辨它和天然鑽石的差別。在商丘柘城，這個「點石成金」的地方，實現了年產金剛石微粉60億克拉，年產量和出口量分別佔全國（大陸）的70%和50%，年產培育鑽石400萬克拉。

透過顯微鏡的觀察，一顆顆淡黃色晶體顆粒，就是被形容為「種」出來的「人造鑽石」。據了解，鑽石是經過打磨的金剛石，而金剛石是一種天然礦物，在地球深部高溫高壓條件下形成的單質晶體就是鑽石，天然鑽石和人造鑽石就像是天然結冰和冰箱裡結成冰霜一樣，本質上並無差異。

▲河南出產的人造鑽石。（圖／翻攝河南商報）

河南一間鑽石企業「黃河旋風公司」投入科研經費超兩億元（人民幣，下同），成功研發金剛石合成設備「六面頂人造金剛石壓機」。壓機噸從6000噸發展到22000噸，單次合成的產量從15克提高到了360克，不僅打破西方克數技術壟斷，還能實現較高品質的生產。

2022年數據顯示，大陸人造鑽石的銷量同比2021年增速超60%，在618購物節期間，銷售額更同比增長416%。分析指，一二線城市年輕人對人造鑽石的接受度普遍提高，加上天然鑽石的數量有限，國際市場對人工鑽石的接受度也逐步提高，對人工鑽石企業是一片新藍海。