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抽乾湖水夜捕「巨型水怪」…尖嘴長牙全身硬鱗！3200萬人搶看直播

▲▼汝州一公園湖中現怪魚。（圖／翻攝自極目新聞）

▲汝州一公園湖中現怪魚。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

河南省汝州市中央公園雲禪湖近日出現一種「水怪」引發關注。根據目擊者表示，這種怪魚體型大，體長在七八十公分，並且經常神出鬼沒。「水怪」高度懷疑是鱷雀鱔，牠是一種高危外來水生生物。據悉，當地花了1個月時間，抽乾全部湖水抓捕。23日，當地媒體直播抓魚過程，3700萬人在線觀看。

據《極目新聞》報導，河南平頂山汝州市中央公園出現「水怪」，因為當地市民此前沒見過，加之牠體型大，神出鬼沒，引起人們的好奇。7月15日，園方已經組織了捕撈，但因水域面積大，水下情況復雜，捕撈無果。當地市民此前拍攝的影片顯示，「怪魚」體型較大，尖嘴長牙，身體有花紋。

據了解，汝州市中央公園由北向南綿延7公里，總規劃面積283萬平方公尺，整個公園有水系貫穿其中，南北長5.5公里，自北向南建有五湖，水面總面積約50.54萬平方公尺。此次抽水的雲禪湖為人工湖，大約有數十萬立方米的水量，水面面積達300畝。對於怪魚，多位專家以及汝州市政府工作人員確定「湖中怪魚」是鱷雀鱔。

為了抓捕鱷雀鱔，平頂山當地已抽水近1個月的時間。影片顯示，雲禪湖湖水已經排乾，有專業人員正在進行現場作業。

▲▼汝州一公園湖中現怪魚。（圖／翻攝自極目新聞）

▲23日，河南當地媒體在線直播抓捕過程，當天有3700萬人在線觀看直播。（圖／翻攝自極目新聞）

23日下午，平頂山當地一居民稱，「以前湖里很多魚，被牠吃了不少，聽說個頭有1公尺來長，最長可以長到3公尺多。」該居民稱，她在現場看到，湖中的水已基本抽乾，但是還沒抓到，「聽說那個怪魚躲進了管道裡，管道很深，還有淤泥。」

平頂山海洋館工作人員透露，鱷雀鱔屬外來入侵物種，「這種魚皮糙肉厚，在野外很少有天敵，處於食物鏈的最高端，食量較大，每天進食量相當於自身重量的5%。」

另據一專業人士解釋，鱷雀鱔是大型肉食性兇猛魚類，個體比較龐大。另外，鱷雀鱔食量也很大，會大量捕食魚類和其他生物，所有水里的活物都吃，包括各種魚類、甲殼類、兩棲類、爬行類、鳥類、中小型哺乳類以及腐肉。因此，牠對生態環境有一定的危害。在2020年大陸農業農村部呼籲禁止放生或遺棄的主要外來物種當中，就包括鱷雀鱔。

資料顯示，鱷雀鱔長著和鱷魚一樣的短吻和兩排匕首般鋒利的牙齒，也因此而得名，同時牠們的身體上覆蓋著一層菱形釉層的硬鱗。此外，由於牠兇猛的習性，也有可能傷人，具有一定的危險性，這也讓捕捉它們添加了難度。

8月23日，河南當地媒體在線直播抓捕過程，當天有3700萬人在線觀看直播。據報導，目前，因鱷雀鱔藏身於管道內，管道內還有水和淤泥，抓捕人員未能發現鱷雀鱔，抓捕未果。當地有關部門表示，當地將繼續研究抓捕方案。

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