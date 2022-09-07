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大陸 大陸焦點 特派現場

國三生宿舍建在倉庫「80人一間」！家長曬內部照怒檢舉：接受不了

▲▼學生宿舍竟80人一間。（圖／翻攝自極目新聞）

▲學生宿舍竟80人一間。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有家長5日爆料，河南濮陽經濟技術開發區濮上實驗學校開學第一天，學生住在80人一間「倉庫式」宿舍，消防安全和健康無法保證，令人擔憂。濮陽經濟技術開發區管委會回應稱，目前當地教育部門已介入處理。

據《極目新聞》報導，影片顯示，一名家長稱學校開學第一天，送學生去宿舍時發現，宿舍在一個倉庫內，放置了80張床，因為是剛剛建好，裡面的味道很大、很潮濕，「房頂是用鐵皮，80人一個宿舍，家長都接受不了。」

還有家長爆料，宿舍門上玻璃還沒有安裝完，床架子上的油漆還沒有乾透、還粘手，80個人的宿舍，廁所蹲坑只有17個……。

6日上午，當地一名知情人回應，學校新招的國一、國二學生住的宿舍都是8人間、獨立衛浴，安排住80人宿舍的是國三學生，「學校近幾年名聲挺好的，升學率挺高的，今年秋季招生招多了，學校就安排國三學生住在80人的宿舍裡面。」

▲▼學生宿舍竟80人一間。（圖／翻攝自極目新聞）

▲宿舍內部照。（圖／翻攝自極目新聞）

據9月5日另一段影片顯示，一名工作人員向家長解釋，學校已經開始在周邊租房，將陸續安置學生，學生住的地方會安排一名老師照顧，確保學生的安全和住宿秩序，「如果家長認為我們學校現在的住宿不合適，學校從周邊安置我們的學生，這個租房（安置辦法）已經和家長代表達成了共識。」

該校一名不願具名的國三學生家長透露，她的孩子已經入學上課了，並住進了學校安排的80人間的宿舍。對於學校提出的租房安置辦法，該家長否認稱，學校提出了多個解決辦法都不切實際，其中關於周邊租房安置學生的辦法，學校周邊就沒有房源。另一名家長張華（化名）則告訴記者，因為國三孩子的學業比較緊張，只能把孩子送到學校先上課，晚上接回家，暫未住進學校安排的宿舍。

濮陽經濟技術開發區管委會一名工作人員回應稱，市裡領導非常重視此事，目前當地教育部門已介入處理，相關的處理結果需要聯繫當地教育局。

公開資料顯示，濮陽經濟技術開發區濮上實驗學校2020年9月在濮陽掛牌成立。

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