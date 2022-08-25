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妻轟「整天當宅男不上班」！他曬千萬存款　網挺：夫妻格局差太多

人妻怒轟丈夫「整天當宅男不上班」　他曬千萬存款！網挺：夫妻格局差太多

▲河南人妻抱怨丈夫宅在家不上班。（圖／翻攝自陸網，下同）

圖文／CTWANT

不少人挑選伴侶特別看重對方是否有「上進心」，不過當伴侶已經有千萬存款，還需要繼續出門工作嗎？中國大陸河南一名人妻就指責丈夫，在至今結婚8年期間，遲遲不願外出上班，整天只會待在家滑手機、看電腦，讓她相當憂心，沒想到丈夫對於妻子抱怨，強調自己擁有千萬存款，家裡現在衣食無憂，因此堅決不出門上班。

根據「搜狐網」報導，一名河南妻子曉燕（化名）日前找來調解員幫忙處理家庭紛爭，原因是她與丈夫曉峰（化名）結婚8年，但對方婚後就是不願意出門上班，只會待在家裡盯著電腦螢幕和手機，而她為了更好地照顧家人，就近在家附近超商找了份工作，但丈夫的表現實在讓家人擔憂。

經過調解員了解，發現曉峰畢業於醫學院，與妻子曉燕是透過相親認識，在彼此家人同意下才在經過交往後結婚；而他不願意出門工作的原因，則是因為先前的住處被拆遷，因此獲得超過千萬人民幣賠償，他也將這筆錢交給妻子作為家用，因此認為家裡衣食無憂，自己根本沒有必要出門工作。

人妻怒轟丈夫「整天當宅男不上班」　他曬千萬存款！網挺：夫妻格局差太多

曉峰還反控妻子曉燕對家裡2個孩子不管不顧，平時的家務和小孩的功課都是由他在照看，而女方在超市上班月薪才2000元（約新台幣8835元），但家裡根本不缺那一些錢，他稱「她上班一年，賺的工資沒有我一個月利息高」。

此外，調解員還發現，曉峰在家裡蹲並不是無所事事，他不僅自學程式和外語，還對電機知識有興趣且熱心學習，會自己改造電器、電子玩具等。話說到此，曉峰坦言，自己的父母個性強勢固執，自己就是因為父母的逼迫才會當上醫師，而現在他選擇待在家，一方面是希望看好2個小孩，不讓他們被強勢的祖父母影響，另一方面也是可以做自己喜歡的事。

聽完丈夫的陳述後，不少網友紛紛改觀，留言力挺男方「恕我直言，這妻子的思維跟丈夫不是一個檔次」、「文化不同、格局不同」、「現在很多女人都希望老公跟著自己指揮的方向走」、「這妻子真是身在福中不知福」。

不過也有人認為妻子沒有錯，批評「我倒看不起這個丈夫，不思進取，白白浪費了父母對他的期待」。

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