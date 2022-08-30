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大陸 大陸焦點 特派現場

無病例也要封！河南澠池下令「3天靜態演練」　民眾非必要不外出

▲河南,防疫,鄭州,消毒。（圖／CFP）

▲河南一地要求3天靜態演練。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸爆發新冠肺炎疫情近3年，堅持採取「動態清零」政策，官方透過封城等措施嚴控疫情擴散。目前，大陸本土疫情仍在持續，封城地點也在增加。不過，河南省澠池縣縣內無疫情，27日卻宣布要「3天全域靜態演練」，要求民眾「非必要不外出」。

據《界面新聞》報導，河南省三門峽市澠池縣新冠肺炎疫情防控指揮部27日發布通告稱，根據當前省內尤其是市域疫情防控形勢需要，為檢驗澠池縣疫情防控應急處置能力和廣大居民的防護素養，真正守護好全縣人民群眾生命安全和身體健康，決定自8月28日起在澠池縣主城區實行「三天全域靜態演練」。

靜態演練時間是8月28日0時至8月30日24時。通告顯示，靜態演練期間，嚴格小區人員出入管理。全體居民要嚴格遵守靜態演練規定，主城區所有小區、村（社區）實施封閉管理。每天每戶可指定1名家庭成員外出採購一次生活必需品，外來人員不得進入小區。

同時，嚴格限制道路車輛通行。公交車輛、出租車、網約車等所有公共交通工具暫停營運。除印有特種車輛標誌的，其他一律不得在主城區道路上行駛。經營生鮮、蔬菜、糧油等生活必需品的商超（以市場監管、商務部門核實認定為準），在嚴格落實掃碼、測溫、限流、查驗等防控措施的情況下，可有序營業。其他公共場所一律暫停開放。

8月29日，澠池縣疫情防控指揮部工作人員表示，所謂「靜態演練」，實際上就是靜態管理。靜態管理期間，限制跨縣的人員和車輛流動。

該工作人員進一步解釋，澠池縣並沒有出現新冠肺炎疫情，之所以實施「靜態演練」，是由於近期三門峽市區發現新冠肺炎陽性病例，洛陽市新安縣也發現陽性病例，澠池縣正好位於三門峽與新安縣中間，「夾在中間有點危險，所以靜態管理一下」。

此外，大陸南方經濟重鎮，深圳通報30日新增11例本土病例和2例無症狀感染者，目前已經宣佈多個地鐵及公車站關閉，羅湖區、福田區部分區域實施臨時管控措施，包括福田區園嶺街道、華強北街道等六個街道，即包括大陸最大電子市場「華強北」在內，暫停營業4天，企業一律居家辦公。管控區內，居民原則上足不出戶。

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