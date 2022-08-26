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大陸 大陸焦點 特派現場

新娘臨時加價27萬上車紅包　新郎氣哭甩捧花！結局網喊做得好

記者黃翊婷／綜合報導

近日微博上流傳一段河南的婚禮糾紛影片，新娘臨時要求拿出人民幣6萬元（約新台幣27萬元）的上車錢，被拒絕後一度甩開新郎的手，讓新郎當場氣哭並把捧花甩飛，現場場面十分尷尬。影片傳開後，有人覺得這一切都是演的；也有人覺得，如果是真的，那新郎離開也是對的，這樣的新娘根本不值得，「愛錢還是愛這個人」、「這場婚禮真成了買賣，坐地起價」、「強烈建議新郎直接走，離婚」。

新娘臨時加價27萬上車錢，新郎氣哭甩捧花。（圖／翻攝自微博）

▲新娘沒收到錢，甩手拒絕上車，當場把新郎氣哭並把捧花扔掉。（圖／翻攝自微博，下同）

影片中，新娘穿著一身紅色的傳統禮服，由新郎牽著走向一台紅色敞篷跑車，下一秒她卻甩開新郎的手，堅持站在原地不上車，把新郎氣得直接將捧花甩飛，轉身走人，場面相當尷尬。

原來，新娘臨時向男方索要人民幣6萬元的上車錢，否則就不上車。親友在一旁向新娘解釋，「要這6萬塊是不可能的，這6萬塊說實話，這啥錢都花妳身上了，家裡說不好聽的，娶個媳婦多不容易，妳要是趕到一塊花來，來了我帶2萬塊錢，這就可以了。」而新郎就站在門口不停拭淚。

新娘臨時加價27萬上車錢，新郎氣哭甩捧花。（圖／翻攝自微博）

▲新郎站在門口不停擦眼淚。

這段影片在網路上傳開，掀起微博網友留言熱議，有人覺得這一切都是演的，因為農村結婚場面通常很熱鬧，會有很多人來圍觀，小孩子到處跑，不可能這麼安靜，況且男方都提供跑車了，怎麼會缺這筆上車錢。

另一派網友則覺得可能是真的，跑車或許是新郎租來的，而且新娘的行為和素養確實讓人無法苟同，根本不值得男方付出，「做得對，有什麼問題應該提前協商，幹嘛非要這樣」、「愛錢還是愛這個人」、「這場婚禮真成了買賣，坐地起價」、「強烈建議新郎直接走，離婚」、「農村現在就是女方市場，女少男多」。

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