環球科大「環鷹領航」新生生活體驗 　師生攜手實踐夢想

▲環球科技大學透過體驗活動，讓每位新生與家長感受到放心、安心、窩心，新生能更快適應大學生活。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學以「環鷹領航」為主題舉辦三天兩夜的新生生活體驗營系列活動，由學生會及各系學會學長姐組成「環球志願服務隊」，為住宿生提供搬運行李服務，除此，學校邀請賣場進駐校園，並安排新生巿區採購專車，方便家長及新生採購日常用品，讓不少新生和家長窩心又感動。

環球科大學務長陳建宏指出，三天兩夜的活動內容豐富多元，規劃不同領域課程，使學生接觸更多面向的知識，規劃院系共同時間，介紹系特色及說明課程地圖，建構「做中學、學中做」學習環境；在通識教育部分，秉持「存誠－以服務領導－是做人的道理；務實－以服務學習－是做事的態度」原則，同時兼具以「服務領導」、「服務學習」的教育理念，讓同學從己身成長的關注為起點，培養學生懂得「做人的道理」與「做事的態度」。

▲環球科技大學透過體驗活動，讓每位新生與家長感受到放心、安心、窩心，新生能更快適應大學生活。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

環球科大進一步說明，系列活動中包括災害防治、品德教育、生命教育、生涯指引、性教育、性平教育及菸害防制等等，期盼經由課程與營隊的規劃，凝聚新生團體向心力及榮譽感，培養學生積極主動的生活態度與能力。

使其以環球科大為榮，從新生生活體驗營中熟悉學習環境開始，邁開精彩的四年大學生活與專業養成，同時拓展國際視野。環球科大秉持「存誠、務實」校訓辦學，一步一腳印，引領學子實現夢想、成就希望。

透過體驗活動，讓每位新生與家長感受到放心、安心、窩心，新生能更快適應大學生活，感受嶄新的學習氛圍，儘速找到自己的定位。期許在大學生活中，透過自我夢想的啟航到同儕互助、師長協助，將自己塑造成為「環鷹領航」的環球人。

▲環球科技大學透過體驗活動，讓每位新生與家長感受到放心、安心、窩心，新生能更快適應大學生活。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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