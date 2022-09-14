　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

環球科大「環鷹領航」新生生活體驗 　師生攜手實踐夢想

▲環球科技大學透過體驗活動，讓每位新生與家長感受到放心、安心、窩心，新生能更快適應大學生活。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環球科技大學透過體驗活動，讓每位新生與家長感受到放心、安心、窩心，新生能更快適應大學生活。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學以「環鷹領航」為主題舉辦三天兩夜的新生生活體驗營系列活動，由學生會及各系學會學長姐組成「環球志願服務隊」，為住宿生提供搬運行李服務，除此，學校邀請賣場進駐校園，並安排新生巿區採購專車，方便家長及新生採購日常用品，讓不少新生和家長窩心又感動。

環球科大學務長陳建宏指出，三天兩夜的活動內容豐富多元，規劃不同領域課程，使學生接觸更多面向的知識，規劃院系共同時間，介紹系特色及說明課程地圖，建構「做中學、學中做」學習環境；在通識教育部分，秉持「存誠－以服務領導－是做人的道理；務實－以服務學習－是做事的態度」原則，同時兼具以「服務領導」、「服務學習」的教育理念，讓同學從己身成長的關注為起點，培養學生懂得「做人的道理」與「做事的態度」。

▲環球科技大學透過體驗活動，讓每位新生與家長感受到放心、安心、窩心，新生能更快適應大學生活。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環球科技大學透過體驗活動，讓每位新生與家長感受到放心、安心、窩心，新生能更快適應大學生活。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

環球科大進一步說明，系列活動中包括災害防治、品德教育、生命教育、生涯指引、性教育、性平教育及菸害防制等等，期盼經由課程與營隊的規劃，凝聚新生團體向心力及榮譽感，培養學生積極主動的生活態度與能力。

使其以環球科大為榮，從新生生活體驗營中熟悉學習環境開始，邁開精彩的四年大學生活與專業養成，同時拓展國際視野。環球科大秉持「存誠、務實」校訓辦學，一步一腳印，引領學子實現夢想、成就希望。

透過體驗活動，讓每位新生與家長感受到放心、安心、窩心，新生能更快適應大學生活，感受嶄新的學習氛圍，儘速找到自己的定位。期許在大學生活中，透過自我夢想的啟航到同儕互助、師長協助，將自己塑造成為「環鷹領航」的環球人。

▲環球科技大學透過體驗活動，讓每位新生與家長感受到放心、安心、窩心，新生能更快適應大學生活。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環球科技大學透過體驗活動，讓每位新生與家長感受到放心、安心、窩心，新生能更快適應大學生活。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►環球科大遭列專輔學校　校方：營運資金逾6千萬，沒有財務問題　

►雲林男子快速道路遭警攔下　女警開出3千元紅單...他頻道謝

►雲林重陽敬老津貼不排富　活100歲可年領1萬2

►環球科大建置身心障礙學生肯定自我的平台　成立「陽光藝廊」


 

►日本「人體工學靠墊」1780元！超多功能、舒壓又放鬆

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快訊／35歲重機男新生高架遇死劫　母痛失獨生子淚崩
網紅荷莉還活著！　開口「跟林心如討慰問金」
iOS 16五大新功能實測！　秒速去背、鎖定螢幕自由換
快訊／休旅車墜谷　2女拋飛1人「頭部爆血」死亡
名嘴爆郭台銘為買BNT　被逼簽切結書2024不選總統
英女王國葬「3國家」被列黑名單　封殺原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

找工作不受騙、注意個人隱私　台南市勞工局前進校園熱情展開宣導

台東2022「藍海生活節」9／17登場　展現海洋文化充沛生命力

迪士尼氣球高效率修復　縮時攝影好療癒

台東「藝起來我家」庭院分享會最終場　客家歌手饒棣華彈唱演出

遊客伯朗大道「掉包」 警民合作物歸原主

環球科大「環鷹領航」新生生活體驗 　師生攜手實踐夢想

邁向淨零碳排　奇美實業發行台灣首檔「可持續發展連結債券」

台南親子嘉年華本周六登場　黃偉哲邀大小朋友一起來追星

人神同心！　警民合作學甲警尋獲失蹤5日老婦人

線上申請機車定檢E化通知　完成定檢並填問卷...有機會拿好禮

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

輔大2學生搶救統聯司機！　還原現況：是駕駛救了乘客

許維恩比基尼激吻王家梁　遭酸「適合拍A片」高EQ回應

點魷魚圈店家送洋蔥圈！　他評1星業者貼影片打臉

因雨暫停！球員場邊尬舞　味全龍教練扛球棒修理

外送男跟店員玩躲貓貓 柱子擋住視線完美隱蔽

找工作不受騙、注意個人隱私　台南市勞工局前進校園熱情展開宣導

台東2022「藍海生活節」9／17登場　展現海洋文化充沛生命力

迪士尼氣球高效率修復　縮時攝影好療癒

台東「藝起來我家」庭院分享會最終場　客家歌手饒棣華彈唱演出

遊客伯朗大道「掉包」 警民合作物歸原主

環球科大「環鷹領航」新生生活體驗 　師生攜手實踐夢想

邁向淨零碳排　奇美實業發行台灣首檔「可持續發展連結債券」

台南親子嘉年華本周六登場　黃偉哲邀大小朋友一起來追星

人神同心！　警民合作學甲警尋獲失蹤5日老婦人

線上申請機車定檢E化通知　完成定檢並填問卷...有機會拿好禮

他被控冒名「台北市多元化計程車產業工會理事長」　林佳龍競辦澄清

雷／潤娥疑罹白血病飆演技！《黑話律師》結局倒數　李鍾碩發狠了

南瑪都路徑難測！可能西偏更近台　週末引雨彈南下「北台灣轉雨」

看好Uniqlo、GU訂單強勁　美系外資喊聚陽目標價271元

辣妹汪「穿裙趴機車」準備散步　媽見猖狂大雨嘆：養柴三思不夠

立陶宛設駐台辦事處　政府應倡議發展民主之鏈

亞股災情盤點　日股一度重挫逾800點最慘

iOS 16耗電嗎？實測結果這款iPhone續航剩不到3小時

大夜保全騎重機新生高架遇死劫　母痛失獨子潰堤淚崩無法說話

高雄社宅目標上調至1.5萬戶　1張圖看清最新進度

甜美比基尼妹「超巨彈力」　 晃暈4.9萬人：看了一天

地方熱門新聞

即／高雄前鎮區路燈大停電　台電搶修中

楊梅區9/21停水　約6萬戶受影響

宜蘭幾米小火車拆了！遇颱風就噴10萬

最新民調黃偉哲超過8成滿意度勇奪金獎

9/20~21停水23小時　屏東9千用戶受影響

大安變電所地下電纜洞道即將貫通

特斯拉車主疑爭搶充電樁互秀下限

「霹靂雲警素還真」雲林縣警局門口超酷公仔亮相

台東衛生局：重複確診有法定條件

弟弟走失了！屏東男急報案　警及時尋獲

集集鎮在地水果冰淇淋　讓蔡英文一試成主顧

三芝青銅大佛30米高　文化彌勒佛院今開幕揭光

即／桃園市宣布：3個里「12日停課」

台南麻豆文旦中秋節前銷售一空

更多熱門

相關新聞

中華醫大新鮮人來學CPR

中華醫大新鮮人來學CPR

中華醫事科技大學9月12日起舉辦一連2天的111學年度新生訓練，2千多位新生在師長帶領下，分批學習CPR和AED急救操作訓練，場面壯觀。

今起校園不停課！補習班防疫也鬆綁　新制一次看

今起校園不停課！補習班防疫也鬆綁　新制一次看

全台最長壽校犬！5點陪警衛開校門

全台最長壽校犬！5點陪警衛開校門

校園單日+4587　全台990所園校停課

校園單日+4587　全台990所園校停課

有鴿子撞玻璃　她走近一看超稀有

有鴿子撞玻璃　她走近一看超稀有

關鍵字：

環球科技大學新生生活體驗校園採購專車

讀者迴響

熱門新聞

遺體運送下山！她揭「陳伯均不打電話求救」原因曝光

直擊温昇豪深夜進女星家「靠他肩上黏緊緊」

新台幣重貶「1族群全嗨了」　網喊舒服

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

三颱共舞！南瑪都凌晨生成大迴轉　變天時間曝

法官陳伯均下巴撕裂傷、手部蜷曲　仰躺陳屍箭竹林

法官下切探路墜谷亡！　跑山獸曝「1關鍵錯誤」奪命

雙重人格人妻親密到一半「突切換」　他好奇測試下場慘

86年首例！男撿袋鼠寶寶當寵物「被牠活活打死」

英女王國葬也有黑名單　3個國家禁止參加

68歲男摩鐵「連結18歲妹」！馬上風送醫不治

咬鄰居仍堅持養 女主人被比特犬咬死

王瞳手戴婚戒「裝艾成骨灰」！原訂大馬婚禮一個人啟程

中秋烤肉「一家5確診」　醫曝1情況要快篩

網轟「販毒詐騙惡劣至極」　鳳梨認：一直都在彌補

更多

最夯影音

更多
張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃
試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面