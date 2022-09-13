中華醫大新鮮人來學CPR　孫逸民偕學姐當網紅帶新生認識校園

▲中華醫大校長孫逸民（前中）、副校長兼主秘洪明權（右）及學務長王素真（左）等師長與新生一起體驗CPR急救操作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學9月12日起舉辦一連2天的111學年度新生訓練，2千多位新生在師長帶領下，分批學習CPR和AED急救操作訓練，場面壯觀。

為了讓新生儘快熟悉校園環境，校長孫逸民偕同「華醫學姐」扮起網紅拍片，引導新生校園走透透。CPR大考驗和生動活潑的導覽方式，為新生訓練留下深刻的印象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為期2天的中華醫大新生訓練依院系分成4個梯次展開，內容除了導師和班生相見歡，還包括各處室介紹、校園防疫、健康促進宣導、防災防震演練等，晚上更舉辦迎新烤肉活動，認識新同學新朋友。

為呈現醫事健康人才培育的特色，學校安排 CPR和AED急救操作大考驗作為新生入學的見面禮。2千多位新生在衛保組安排的「愛予華醫：即刻救援就靠你」情境劇的引導下，分批進行CPR和AED急救實務操作，孫逸民校長、副校長兼主秘洪明權、學務長王素真等師長也親自上場和新生一起體驗。在「叫、叫、C、A、B、D」的口令和學長姐示範指導下，個個順利通過考驗。有學生表示，這樣的新生訓練好特別，學會急救操作很有成就感。

此外，為讓新生快速熟悉中華醫大的校園環境和設施，孫逸民校長邀請寵物照護與美容科專五的學姐王蓓晴，一起扮演網紅拍攝導覽影片，帶領華醫新鮮人校園走透透，從特色教室到種植兩千多株風鈴木和花旗木的後花園仁德滯洪池再到校內餐廳美食、鄰近的食衣住行商圈店家及公車搭乘等，透過鏡頭讓新生快速認識，去除陌生感。影片播放結束，孫校長偕同「華醫學姐」現身，與新生歡喜互動，為新生訓練掀起高潮。

中華醫大將於9月14日開學，這幾天除了舊生陸續返校作開學準備，遠道住宿的新生也在家長的陪同下入住宿舍。學校特別召集身強力壯的學長組成手推車住宿親善服務隊，為新生推送行李入住宿舍，貼心的服務讓家長和新生窩心不已。

孫逸民校長除了代表學校歡迎新生加入華醫的大家庭，也期勉全體新生，相信自己就會開創無限的可能，請大家好好把握大學4年的時間，善用學校資源，勤快學習知識與技能，畢業時無論是課業學習、專業技能和生活各方面，都有豐碩的收穫。