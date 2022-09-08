校園單日+4587「累計逾48萬例」　全台990所園校停課

▲今天校園單日新增4587例確診，990所園校停課。（圖／記者陳雕文翻攝，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

國內疫情持續升溫，根據教育部今（8日）傍晚公布最新統計資料，截至今天下午為止，校園新增4587例確診，除20例為境外生，其餘4567例都是本土學生，其中又以國小單日確診1719例最多，學生累計確診總數已經超過48.2萬例，其中國小學生累積超過17.8萬例確診最多；另因疫情關係，全台22縣市共990所園校停課。

根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診數為48萬2736例，比昨天新增4587例，其中本土學生共新增4567例，包括大專校院新增824例、高中836例、國中671例、小學生1719例、幼兒園517例，也讓本土生累計確診總數來到48萬1628例；境外生今天新增20例確診案例，累計確診總數來到1108例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今天校園單日新增4587例確診。（圖／教育部提供）

另根據教育部今天公布最新統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市共990所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），其中19所園校採「全校」暫停實體課程，包括幼兒園13所、國小3校、國中2校、高級中等學校1校、大專校院0校，另有971所園校採「部分班級」暫停實體課程，包括幼兒園263所、國小465校、國中166校、高級中等學校76校、大專校院1校。