今起校園不停課！1人確診全班快篩「補習班也鬆綁」　新制一次看

▲今起校園停課新制上路。（示意圖／記者楊惠琪攝）

記者楊晏琳／整理報導

校園防疫新制正式上路！自今（12日）起，高中以下（含幼兒園）不再全班停課，確診者7天隔離期滿無症狀就可入校，與確診者接觸人員則須快篩陰性才可到校。停課新制正式上路，教育部日前也發函鬆綁補習班及課照中心防疫措施。相關新制懶人包《東森新媒體ETtoday》一次整理。

高中以下（含幼兒園）今日起實施停課新制

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確診者：確診或快篩陽性個案，實施7天居家照護後，期滿無症狀可入校上課。

確診者之同班同學／老師：學校會提供同班同學及教師1劑快篩試劑，陰性無症狀者可上課，如有症狀應儘速就醫。

曾與確診者「脫口罩接觸超過15分鐘以上」：非同班同學，但曾與確診者摘下口罩，共同活動15分鐘以上（如社團活動等），學校亦會提供1劑快篩，陰性無症狀者，得照常上課。

補習班、課照中心防疫鬆綁

根據教育部最新函文，刪除補習班及兒童課照中心採固定座位、固定成員方式、用餐座位不可隨意更換等相關規定，但相關人員仍須維持社交距離及戴口罩；如有用餐需求，環境也應維持良好通風。

若補習班或課照中心學生確診或快篩陽性，得比照教育部所訂「高級中等以下學校及幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」及指揮中心規定辦理。

補習班從業人員除應公布疫苗施打情形外，若有快篩情形，也須一併公告結果；人員健康狀況監測、體溫測量、環境清消等措施則維持不變。

大專院校自「開學日起」實施停課新制

確診者：確診或快篩陽性個案，實施7天居家照護後，期滿無症狀可入班上課。

曾與確診者「脫口罩接觸超過15分鐘以上」：由學校提供1劑快篩，陰性無症狀者，得照常上課，有症狀者盡速就醫。

曾與確診者「全程戴口罩共同活動者」：人員需進行自我健康監測。

確診者同寢室室友比照同住親友規定辦理

高中以下各級學校：居家隔離及自主防疫期間不入校上課；如為在校隔離者，居隔期間不離開隔離宿舍。

大專校院：居家隔離不入校，住宿生亦不離開隔離宿舍，自主防疫期間不入班上課。

大專院校及高中以下防疫假規定

．確診、快篩陽性或居家隔離者，教職員工可請公假/防疫隔離假，學生可請防疫隔離假。

．教職員工及學生於自主防疫期間，可請自主防疫假。

．學生如有身體不適或快篩陰性仍有疑慮者，可請防疫假。