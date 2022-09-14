快訊／台鐵平溪線列車「2度撞落石」　十分至菁桐路段恢復通行

記者郭世賢／新北報導

梅花颱風13日挾豪雨肆虐，台鐵平溪線十分到菁桐間兩度發生巨石和落石崩落，兩列車前後剎車不及撞上，所幸僅發生排障器故障，2司機員和8旅客幸運逃劫，台鐵封鎖路線派空拍稽巡查，初步判斷崩落區僅10公尺。台鐵局表示，經工務維修車再次巡檢，於今（14日）下午1時10分路線恢復正常通行。

▲台鐵平溪線列車「2度撞落石」，十分=菁桐搶通恢復通行。（圖／合成照／記者郭世賢翻攝，下同）

受豪雨影響，台鐵平溪線十分=菁桐間13日凌晨4時57分邊坡巨石崩落，一列柴油客車通過剎車不及撞上，所幸該車沒有旅客，司機員未受傷，列車排障器故障，台鐵事後清除路線後恢復行車。未料，中午再發生土石崩落，一列區間車正好疾駛而來又撞上，所幸僅有排障器故障，車上8名旅客和司機員都沒有受傷，台鐵預警封鎖路線迄今，14日上午派空拍機巡查邊坡。

台鐵表示，目前空拍機已經完成巡查，從影片中判讀，上邊坡植披是完整的，沒有明顯裂縫和不穩定，邊坡崩落區域大約10公尺，空拍機前後飛了100公尺，未發現有連鎖反應異狀，但會再觀察一陣子。

台鐵指出，14日上午天候穩定，已經沒有雨勢，且天氣放晴，目前都已派員在崩塌區和風險邊坡監看，預計監看到18日（週日），若今持續觀察邊坡比較穩定，將派公務維修車巡查後，於14日下午1時10分恢復正常通行，預計16日（週五）將邀請專家學者協助加固破碎邊坡。

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