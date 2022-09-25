獨／我心淌血！岡山統一戲院熄燈　老闆感嘆曝38年休止關鍵：沒望

記者吳奕靖／高雄報導

高雄岡山統一大戲院歷經38年的歷史，將在今天（25日）吹熄燈號，記者特別走訪，戲院的老闆一臉落寞，被問到是否會捨不得，他強忍快潰堤的情緒說「我的心在淌血」，戲院38年的歲月就等於是他的青春縮影，要不是秀泰影城在岡山開幕，他一定還是會堅持下去。

▲統一戲院的老闆在熄燈倒數的時刻，有很多複雜的情緒 。（圖／記者吳奕靖攝）

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25日晚間《ETtoday新聞雲》的記者來到統一大戲院，再過幾過小時這間戲院就要吹熄燈號，一樓有不少民眾拿著票根，東拍西拍，就是想把跟這間戲院的一景一幕全都收進到手機裡。記者詢問售票小姐，她說24日客人很多，25日來的人比前一天還多，大約多了一倍的人，比過往一天可能不到一兩個顧客的情況，就是很不一樣，很多人趕在最後一天拍照留念。

▲統一戲院的老闆坐在大廳，若有所思！他說：心在淌血 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲統一戲院的老闆說要不是有岡山秀泰影城開幕，就算賠錢他還是會繼續 。（圖／記者吳奕靖攝）

來到戲院的大廳，就看到戲院的老闆落寞的身影，但他還是強打起精神為顧客服務，一下進到放映間，一下進到影廳或是到了販賣部，有時會坐在大聽的收票椅子上，觀眾散場時，他又會轉頭看著戲院的通道許久，看得出對老戲院不捨的情感。

「我的心在淌血」！面對記者的第一句話，他說出了自己內心的感想，他說：「要不是岡山秀泰影城開幕，他一定會繼續營業下去，一天燒30到40萬，等於沒有希望的東西，人家是新的，而且是13個廳啊！我們是3個廳啊！誰能夠撐得下去，不放下也不行啊，因為沒有未來啊，平常日根本就是1到2個人」，旁邊的收票大姐也附合說：「每天都在虧錢，顧到都會覺得懶了，平常都感覺是在坐冷板凳，屁股都坐到痛」。

▲統一戲院的這2天湧進不少顧客，不過大多是來「懷舊」。（圖／記者吳奕靖攝）

▲統一戲院的老闆在熄燈倒數的時刻，有很多複雜的情緒 。（圖／記者吳奕靖攝）