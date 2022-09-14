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ET專訪／拋勞工政策3牛肉　賴香伶要讓勞權意識從校園扎根

▲▼台灣民眾黨立委賴香伶專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣民眾黨立委賴香伶專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

◎採訪：陳家祥、蘇晏男、陶本和
◎攝影：屠惠剛、陳煥丞

文／陳家祥

民眾黨立委賴香伶過去從勞運界進入體制內，接著再擔任不分區立委，如今代表民眾黨參選桃園市長，一路以來都沒有「忘本」，對於勞權政策、勞動環境的改善都有很多想法。這次賴香伶拋出勞工政策3牛肉，把勞權的觀念融入到招商，並成立勞工權益中心、勞動教育扎根校園等，盼從根本面改善勞工的待遇與勞動環境。

由於產業發展的因素，桃園多年下來已發展出豐富的新住民生活文化，市府也特別設置新住民文化會館，要深化照顧這些來自遠方的家人。賴香伶說，未來若有機會入主桃園，她計畫成立「新住民事務局」，這將會是全台灣第一個以一級單位規格來推動新住民事務的縣市。

賴香伶說，新住民二代家庭對孩子生養也很用心，更能夠讓新住民的語言、文化還有宗教習俗等，豐富台灣、豐富桃園，「所以，我覺得新住民事務局不再只是過去輔導新住民就業、學習語言的事務而已，它應該是提升為一個一級單位，然後來推動新住民文化」。

另外，賴香伶也提到，桃園知名的眷村文化，也可以規畫做成文化村，或是一個可以走訪的景點，「我覺得融合不管客家、新住民、原住民、眷村的文化，可以打造桃園成為一座魅力城市，相信這樣可以帶動一些就業的機會，也有一些文創的可能性」。

▲▼台灣民眾黨立委賴香伶專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

賴香伶強調，最重要的是，要透過這樣族群串聯的共融性，讓桃園的軟實力、桃園的美被看到，讓桃園不再只是過去的工業城、製造業，甚至是新北的衛星城，「要讓桃園成為自己有亮點的特色城市，現有的族群元素跟共融性的美麗文化、軟實力，應該是六都裡面最值得推動的地方」。

而過去從勞工運動出身的賴香伶，這次有機會爭取市長大位，當然也沒有忘掉這一塊。她表示，未來會主持一個就業及招商發展的委員會，「讓就業在招商程序裡面，讓不管是企業福利、能提供的薪資，需要遵守法規的勞動環境的企業，進駐到桃園」，有優質企業願意投資，吸引到好勞工，對於勞工比較有保障。

賴香伶還說，未來會在各區推動「勞工權益中心」，減少勞工朋友的資訊落差問題；她舉例，最常發生的就是加班費沒有給，或者不幫忙保勞健保，還有發生職業災害後的法律諮詢也很少，勞工常求助無門，「成立勞工權益中心，要讓勞工即時得到專業的協助」。

除了外在協助，「自助」也是在爭取權益中很重要的一環。因此，賴香伶也喊出「勞動教育扎根」，要推動勞動教育進入校園課程，讓年輕學子不必出校門之後才開始摸索，在學校裡就能認識各行各業的核心價值、勞資雙方的關係界定、應有的權利等，「勞動教育在校園扎根，高中職以上，就應該要有每學期就有相當的課程」。

此外，考量到桃園與台北之間的連結，有不少往返兩地工作的民眾，因此賴香伶日前也拋出「1280 Plus」的政策，把雙北的1280月票擴大到桃園，讓北北桃成為真正的生活圈，不僅讓上班族的通勤成本下降，未來也要讓桃園的公車、捷運、台鐵甚至高鐵都納入優惠的路網，讓桃園交通更便捷。

 

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