讓年輕人敢生能養！　賴香伶：四年公托提升50%、補助臨托延托費用

▲讓年輕人敢生養，賴香伶提四年公托提升50%。（圖／賴香伶競辦提供）



記者楊淑媛／桃園報導

民眾黨桃園市長參選人賴香伶13日偕同市議員參選人黃成峻、徐慈檉、黃國晏一同參訪幼兒園，深入瞭解幼教第一線。賴香伶表示，桃園市嬰幼兒人口數最高的中壢區、桃園區的公托數量，已經高居桃園市行政區前兩名，候補名單仍家家破百。嬰幼兒數破萬的楊梅、平鎮、八德公托數則少得可憐，每班也都有數十至百名不等的人在等候補。

賴香伶承諾未來當選市長，四年內要增加桃園公托數量50%，據點增多、量能提升，讓公托不用再排隊，未來臨托、延托據點多又便利，費用政府都將補助，讓爸媽不再趕場下班。讓民眾敢生能養，不要只讓民眾聽到政府「0-6歲國家養」的政策口號，卻無法有效減輕家長的育兒負擔。

賴香伶直言，「幼托整合」政策上路迄今已逾10年，桃園公立幼兒園占比僅有不到四成，幼教現場工作繁重，為改善幼教同仁的工作環境、待遇，將準備在四年內將幼兒園師生比由現行的1：15逐年降低至1：12，提升照護品質。

桃園區市議員參選人黃成峻表示，桃園區五歲以下兒童約有2.3萬人，是桃園所有行政區中最多的，卻只有一間公托中心，候補名單有兩百多名，而五家小規模的公托家園，平均候補數也接近百人，對比嬰幼兒人口數相去不遠的中壢區，公托中心數硬是少了三家。作為一名新手爸爸，看見落落長的公托候補名單，對公托明顯不足的狀況十分有感。