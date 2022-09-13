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北市選戰「棄保」成關鍵？　黃珊珊酸藍綠「沒出息」：掛個旗就想要票

▲▼黃珊珊出席「北投吉利街海砂屋都更議題座談會」。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長參選人黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

記者杜冠霖／台北報導

九合一大選進入倒數階段，北市首長之爭尤其激烈，面對藍綠候選人夾殺態勢，台北市長參選人黃珊珊13日受訪時表示，現在的藍綠只想搞棄保，藍的說我是綠的、綠的說我是藍的，又打回藍綠對決，實在很沒出息，不努力、掛個旗子就想要選票，「真的當台北市民都沒有進步嗎？」

台北市長柯文哲8年任期已屆，讓北市首長成兵家必爭之地，立委蔣萬安、前衛福部長陳時中、前副市長黃珊珊三人民調不斷拉鋸，形成「三腳督」局面，而各家民調結果也不盡相同，讓北市選局更加詭譎。

對於選情，黃珊珊指出，台北市過去有藍綠版圖，但這麼多年來已經變化很大，現在的藍綠卻只想搞棄保，回到20多年前三腳督的時代，「真的當台北市民都沒有進步嗎？」

黃珊珊表示，民調都是參考，現在還有70幾天，民調只要1、2天就會有很大的變化，就像最近突然有馬桶事件，最近討論棄保言之過早，大部分的民眾很務實、理性，擔心勝敗的情緒是有的，但擔心之餘不如好好去看候選人，提出了什麼政策、牛肉跟願景，「所以候選人大家一起來辯論吧！只會談棄保就是沒別招了。」

黃珊珊直言，藍的說我是綠的、綠的說我是藍的，又打回藍綠對決，實在很沒出息，不努力、掛個旗子就想要選票，「你去菜市場買水果也會挑一下，如果水果比較爛，你也不會爸爸叫你買你就買吧？不會啊！那為什麼選舉不挑呢？」

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