藍綠夾殺求生存　黃珊珊曝「勝選方程式」：只能含淚投票城市不會進步

▲台北市長候選人黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

九合一大選進入倒數階段，北市首長之爭尤其激烈，面對藍綠候選人夾殺態勢，台北市長候選人黃珊珊13日受訪時表示，自己的優勢就是當了21年市議員、2年多的副市長，參與了台北市的施政建設，「從施政的延續性跟規劃，我已經胸有成竹。如果只能含血含淚投給某個政黨，那這個城市就不會進步。」

台北市長柯文哲8年任期已屆，讓北市首長成兵家必爭之地，立委蔣萬安、前衛福部長陳時中、前副市長黃珊珊三人民調不斷拉鋸，形成「三腳督」局面，而各家民調結果也不盡相同，讓北市選局更加詭譎。

對於勝選把握，黃珊珊表示，台北是非常特別的地方，很早就走出藍綠版圖，8年前雖然很多人說藍大於綠，但柯文哲依舊勝選，4年前即便綠營推出候選人，柯文哲還是勝選，所以台北現在還是藍大於綠嗎？這是個問號，台北市投過國民黨、也投過民進黨的中間選民還是占大多數，政黨輪替三次不是沒有道理，中間選民才是決定台灣的未來。

黃珊珊直言，自己正試著走出一條中間的路，在內湖南港當了21年市議員，年輕歲月都奉獻在內湖南港，就是有一個中間的力量，讓較無藍綠色彩的候選人有一定市場，「這是一場非傳統選戰，柯文哲執政八年一定有他的優勢跟包袱，我們已經走出『只有藍綠、贏者全拿』的格局。」

黃珊珊指出，北市府有民進黨、國民黨、無黨籍的局長，大部分人都是沒有色彩的，且台北市議會有七個政黨，除了兩大黨還有很多小黨如果藍綠兩黨版圖都沒動，那北市議會不會有七個政黨，雖然大小不一，但還是有一定的中間力量存在。

黃珊珊表示，台灣已經被藍綠對決內耗在原地踏步，至少在台北沒有看到藍綠惡鬥，因此進步相對較快，而大家是希望的未來是「藍綠贏者全拿、施政能力不重要」，還是誰當市長能把市政延續下去，「我的優勢就是當了21年市議員、2年多的副市長，參與了台北市的施政建設，從施政的延續性跟規劃，我已經胸有成竹。如果只能含血含淚投給某個政黨，那這個城市就不會進步。」

對於選戰策略，黃珊珊表示，自己的勝選方程式就是直接對選民，提出讓市民投票給自己的理由，而不是因為「我是國民黨」、「我是民進黨」，而是這個城市未來的願景跟方向，「如果大家還在顏色裡面的話，這個城市不會進步，但若能跳脫出來，可以很理性的思考，這就是我的勝選方程式。」