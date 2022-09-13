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周玉蔻嗆慈濟！　黃珊珊批側翼「適得其反」：台灣人會相信誰？

▲▼黃珊珊出席「北投吉利街海砂屋都更議題座談會」。（圖／記者袁茵攝）

▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對媒體人周玉蔻因疫苗採購爭議批評慈濟、證嚴上人，更嗆慈濟不是中共同路人，而是「中共自己人」。無黨籍台北市長參選人黃珊珊13日表示，慈濟在社會上地位自有公平，側翼攻擊慈濟是適得其反，而且最重要的是台灣人會相信誰？

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前透露，先前採購BNT時遭到政商界多位大佬勸阻打消念頭，此番話一出讓外界質疑政府「擋疫苗」。對此，周玉蔻批評，「一般社會大眾為什麼也要傻傻的被牽著鼻子尊呼證嚴法師為『上人』？什麼時代了？宗教求真？慈濟在中國接受特許權益照顧，廣設靜思堂、相關醫療院所等，讓中共藉慈濟人善行宣揚台灣人的歸順臣服之外，還協助中國共產黨洗腦馴化中國人民，所以當然不是中共同路人，是中共自己人。」

黃珊珊13日受訪時表示，慈濟在社會上地位自有公平，她在台北市擔任議員時曾發生過幾次水災，「我們災民吃到第一個熱包子一定是慈濟的，慈濟所做的事情不是民進黨你用其他方式可以抹煞的。」

黃珊珊指出，若去年鴻海永齡基金會、台積電與慈濟沒有捐贈BNT疫苗，台灣會是什麼樣子？由於年底大選將近，恐涉及個人利益，民進黨整個執政黨或側翼都不太敢直接攻擊慈濟，因為慈濟地位在台灣深植人心，「也就是說，這個不需要討論，你用側翼攻擊慈濟我覺得適得其反，而且最重要的是台灣人會相信誰？ 」

而總統府發言人張惇涵則回應，早在2020年6月起，政府便已開始與包括國際疫苗廠商，進行洽談AZ、BNT及Moderna等疫苗採購合約，並從9月起，陸續完成與COVAX、AZ及Moderna等疫苗採購合約，政府一直以來都努力洽購合法、有效的疫苗，確保國人健康安全，強調「政府沒有人阻擋疫苗採購，也不可能阻擋疫苗採購，所謂政府擋BNT以護航特定疫苗，是毫無邏輯的不實謠言。」

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