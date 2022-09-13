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周玉蔻追問柯文哲轟擋疫苗　陳時中曝：被講到這樣「有點心冷」

▲▼陳時中參訪南機場幸福食物銀行暨社區關懷據點 。（圖／記者許靖騏攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者許靖騏攝）

記者呂晏慈／台北報導

去年慈濟基金會、台積電、鴻海暨永齡基金會共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前透露曾有工商業界大老勸 「買不到的，不要浪費力氣」等語，引發外界對「擋疫苗」的質疑。民進黨台北市長參選人陳時中13日晚間接受民視「辣新聞」政論節目專訪吐露心聲說，儘管知道一定會被攻擊，但沒想到會被講到這樣，「我倒覺得有點心冷，就是這樣子而已」。

資深媒體人、「辣新聞」節目主持人周玉蔻日前批評，「一般社會大眾為什麼也要儍儍的被牽著鼻子尊呼證嚴法師為『上人』？什麼時代了？宗教求真？近幾十年各種新興宗教及所謂法師、媽祖信徒等，在台灣掀起的惡風穢雲，恐怕不是一句『不真』可以形容的」，而慈濟基金會透過新聞稿回應，證嚴上人對疫苗的採購，是本著出家人慈悲為懷的心。

陳時中今日接受「辣新聞」政論節目時，周玉蔻談及，她對稱呼證嚴法師「上人」兩個字確實有意見，且慈濟基金會在中國有非常多的據點，拿到共產黨的特殊權益，幫共產黨鎖定中國人去馴化他們，難道不是助紂為虐嗎？公益團體的財務支出不需要透明化嗎？公益團體的執行長講錯話，不需要道歉、開除嗎？

周玉蔻說，今天一堆笨記者還去問，陳時中對慈濟基金會會不會叫她「上人」，以為陳時中會笨到那個地步，講自己跟周玉蔻一樣，或者說慈濟基金會惹火自己嗎？陳時中當然不會了。周還說，不要用宗教來欺騙人，藍營的人利用慈濟基金會操弄，接下來是台北市長柯文哲，柯的角色就是隨著顏博文起舞。

陳時中說，「我剛才把事情也講清楚了，只是妳問我，我的心情如何對不對？」陳坦言，他沒有想到，他知道一定會被攻擊，選舉的時候各種議題，「但我沒有想到會被講到這樣子，所以我說被講到這樣，我倒覺得有點心冷，就是這樣子而已」。

陳時中回顧疫情期間的狀況表示，到5月底的超額死亡，台灣是負8，在全世界就是一個相當好的成績，「朱立倫說你踩著什麼1萬具屍體在選舉，這最早是陳水扁講的，大概都有吧，從最早要槍斃我的人（指國民黨立委費鴻泰）就開始在講這個事情」，當然台灣也有損傷，他也感到心痛，不希望這些事情發生，可是有時候這疾病就是很殘酷的，而台灣在國際排名這麼前面的情況，把它說得如此不堪，「坦白講，我覺得那樣也不對，這對指揮團隊其實是不公平的」。

至於陳時中以前在衛福部的同事是否有跟他抱怨過？陳時中說，不會，說老實話，以前的同事大家都是一條心，因為在一起處理事情久了，大家都知道方向和目標是什麼，「現在也有人說我是地下衛生福利部長，我講說我們不會有這樣的情形，因為我跟我的同仁都已經一條心」，以人的健康照顧為本，這樣發展政策這樣就對了，「不應該去過度想要去迎合選民，不怒而威之外，而是自己要做自己」。

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