陳時中稱瘋了才擋疫苗　柯文哲：凡走過必留下痕跡「既有今日何必當初」

記者袁茵／台北報導

慈濟慈善基金會執行長顏博文日前透露採購BNT的過程，使外界質疑中央卡民間採購疫苗，但前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中反問「我是瘋子嗎？為什麼擋疫苗？」對此，台北市長柯文哲13日回應，很多事情凡走過必留下痕跡，既有今日何必當初？

▲台北市長柯文哲市政質詢後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲13日下午進行8年任期最後一次市政總質詢，並且於總質詢結束後接受媒體訪問。針對陳時中說自己又不是瘋了，怎麼可能阻擋疫苗一事，柯文哲表示，很多事情凡走過必留下痕跡，既有今日何必當初？台灣在世界經濟排行榜上大約20名，2021年6月卻買不到疫苗，「到底是怎麼回事？」

柯文哲提及，台灣編列8400億元防疫特別預算，怎麼會在2021年最緊急的時候，疫苗覆蓋率這麼低，台灣打疫苗應該是很自然的事情，當時打個疫苗卻搞得偷偷摸摸，至今衛福部仍未對全國人民交代，當時到底發生什麼事。

至於指揮中心指揮官王必勝稱，2021年我國購買疫苗遭中國政治力介入，所以很難買成，是否認為「抗中保台」又要開始了？柯文哲說，如果將2021年5、6月台灣買不到疫苗全怪罪給中國大陸，「那我也⋯我想是這樣⋯不論講什麼話，我們都不要去批評別人，畢竟媒體很發達，老百姓也都看得到，他要跟大家說去年買不到疫苗是因中國阻擋，是這樣嗎？」

媒體追問，民進黨是否又要開始打「抗中保台」？柯文哲先是嘆了一口氣後說，「唉，不是啦！我跟你講，就算打『抗中保台』也要實際、實在一點。」每天嘴巴喊著抗中保台，但真的有在準備嗎？倘若警報真的響了，民眾要跑去哪裡？這個系統仍要建立。